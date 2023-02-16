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Лукашенко более трех часов отвечал на вопросы журналистов
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше трех часов президент Беларуси Александр
В стране работает комиссия для тех, кто хочет вернуться в страну. Это касается людей, сбежавших за границу из-за участия в протестах.
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Белорусский лидер откликнулся на многочисленные просьбы и провел встречу с местными и иностранными журналистами.
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