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Лукашенко более трех часов отвечал на вопросы журналистов

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше трех часов президент Беларуси Александр Лукашенко отвечал на острые вопросы местных и зарубежных журналистов. Например, главу государства спросили о так называемых политзаключенных, передает «МИР 24».

«Людей с иными политическими взглядами тысячи и тысячи. Они живут в нашем обществе. Но они закон не нарушили. А тот, кто нарушил закон, не важно, кто он: политик, нобелевский лауреат – все перед законом равны. Никаких политзаключенных у нас нет. У нас нет статьи такой в уголовном кодексе. Но вы придумали это себе и талдычите на Западе. Любую фамилию политзаключенного назовите – я готов показать, за что он там находится. Там нет никакой политики», – ответил белорусский лидер.

В стране работает комиссия для тех, кто хочет вернуться в страну. Это касается людей, сбежавших за границу из-за участия в протестах. Они случились в 2020-м году после президентских выборов. Тогда отдельные представители оппозиции призывали к государственному перевороту.



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