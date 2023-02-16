Лукашенко более трех часов отвечал на вопросы журналистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше трех часов президент Беларуси Александр Лукашенко отвечал на острые вопросы местных и зарубежных журналистов . Например, главу государства спросили о так называемых политзаключенных, передает «МИР 24».

«Людей с иными политическими взглядами тысячи и тысячи. Они живут в нашем обществе. Но они закон не нарушили. А тот, кто нарушил закон, не важно, кто он: политик, нобелевский лауреат – все перед законом равны. Никаких политзаключенных у нас нет. У нас нет статьи такой в уголовном кодексе. Но вы придумали это себе и талдычите на Западе. Любую фамилию политзаключенного назовите – я готов показать, за что он там находится. Там нет никакой политики», – ответил белорусский лидер.