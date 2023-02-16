В Минске будет объявлен Персональный рейтинг эффективности маркетологов 2022

Источник материала: ProBusiness





3 марта станут известны победители Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2022, организатором которого выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.

Персональный рейтинг эффективности маркетологов определяется по итогам проведения профессиональной премии в области эффективности маркетинга ADMA 2022 в соответствии с международными стандартами.

Традиция награждения маркетологов предприятий за персональный вклад в продвижение своих брендов премии ADMA была основана 7 лет назад и, по признанию номинантов, дает о серьезный повод посмотреть на свою профессиональную деятельность с точки зрения эффективности, провести анализ актуальности инструментов и креативных решений.

Целью рейтинга является профессиональная и компетентная оценка персональных достижений маркетологов Беларуси с учетом достигнутого результата при проведении рекламных кампаний, поощрение наиболее успешных с точки зрения эффективности проектов и кампаний и их авторов.

В Рейтинге участвуют специалисты индустрии, работающие в компаниях, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, указанные в Премии ADMA. Рейтинг будет составлен по итогам 2022 года. Рейтинг не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует их заслуги по итогам их профессиональной деятельности. Присутствие в рейтинге — это показатель профессионального мастерства и компетенции участников профессионального сообщества, подтвержденные высокими показателями результативности проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Победители Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2022 будут награждены в рамках конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», которая пройдёт 2−3 марта на площадке конгресс-центра IBB.

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