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В Минске будет объявлен Персональный рейтинг эффективности маркетологов 2022
16.02.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
3 марта станут известны победители Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2022, организатором которого выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.
Персональный рейтинг эффективности маркетологов определяется по итогам проведения профессиональной премии в области эффективности маркетинга ADMA 2022 в соответствии с международными стандартами.
Традиция награждения маркетологов предприятий за персональный вклад в продвижение своих брендов премии ADMA была основана 7 лет назад и, по признанию номинантов, дает о серьезный повод посмотреть на свою профессиональную деятельность с точки зрения эффективности, провести анализ актуальности инструментов и креативных решений.
Целью рейтинга является профессиональная и компетентная оценка персональных достижений маркетологов Беларуси с учетом достигнутого результата при проведении рекламных кампаний, поощрение наиболее успешных с точки зрения эффективности проектов и кампаний и их авторов.
В Рейтинге участвуют специалисты индустрии, работающие в компаниях, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, указанные в Премии ADMA. Рейтинг будет составлен по итогам 2022 года. Рейтинг не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует их заслуги по итогам их профессиональной деятельности. Присутствие в рейтинге — это показатель профессионального мастерства и компетенции участников профессионального сообщества, подтвержденные высокими показателями результативности проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.
Победители Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2022 будут награждены в рамках
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3 марта станут известны победителиПерсонального рейтинга эффективности маркетологов 2022, организатором которого выступает Ассоциация Коммуникационных и...
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