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В Минске будет объявлен Персональный рейтинг эффективности маркетологов 2022

16.02.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Минске будет объявлен Персональный рейтинг эффективности маркетологов 2022

3 марта станут известны победители Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2022, организатором которого выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств.

Персональный рейтинг эффективности маркетологов определяется по итогам проведения профессиональной премии в области эффективности маркетинга ADMA 2022 в соответствии с международными стандартами.

Традиция награждения маркетологов предприятий за персональный вклад в продвижение своих брендов премии ADMA была основана 7 лет назад и, по признанию номинантов, дает о серьезный повод посмотреть на свою профессиональную деятельность с точки зрения эффективности, провести анализ актуальности инструментов и креативных решений.

Целью рейтинга является профессиональная и компетентная оценка персональных достижений маркетологов Беларуси с учетом достигнутого результата при проведении рекламных кампаний, поощрение наиболее успешных с точки зрения эффективности проектов и кампаний и их авторов.

В Рейтинге участвуют специалисты индустрии, работающие в компаниях, осуществляющих деятельность на территории Беларуси, указанные в Премии ADMA. Рейтинг будет составлен по итогам 2022 года. Рейтинг не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует их заслуги по итогам их профессиональной деятельности. Присутствие в рейтинге — это показатель профессионального мастерства и компетенции участников профессионального сообщества, подтвержденные высокими показателями результативности проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Победители Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2022 будут награждены в рамках конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», которая пройдёт 2−3 марта на площадке конгресс-центра IBB.

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На конференции также будут награждены лауреаты Рейтинга эффективности брендов 2022, Рейтинга эффективности агентств 2022 и Рейтинга креативности агентств 2022.

 
 
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3 марта станут известны победителиПерсонального рейтинга эффективности маркетологов 2022, организатором которого выступает Ассоциация Коммуникационных и...
 
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