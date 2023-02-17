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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с визитом в Россию. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск», передает «МИР 24».
Сегодня состоятся переговоры Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы обороны и безопасности. Но главное, подчеркнул Лукашенко, в повестке – подготовка к предстоящему Высшему госсовету. Говорить будут об экономике Союзного государства и о том, как правительства выполняют
По словам Александра Лукашенко, Высший госсовет Союзного государства, предположительно, пройдет в апреле-мае.
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Президенты Беларуси и России обсудят подготовку к Высшему госсовету Союзного государства.
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