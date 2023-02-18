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Минздрав Беларуси исключил коронавирус из списка опасных заболеваний
18.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минздрав Беларуси исключил ковид из списка опасных заболеваний. Победила ли страна вирус, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Минздрав Беларуси также убрал из
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Специалисты уверены: ковид больше не страшен белорусам и стал обычным сезонным заболеванием. Если симптомов нет, больничный могут дать максимум на 7 дней.
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