Минздрав Беларуси исключил коронавирус из списка опасных заболеваний

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси исключил ковид из списка опасных заболеваний. Победила ли страна вирус, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Специалисты уверены: ковид больше не страшен белорусам и стал обычным сезонным заболеванием. Если симптомов нет, больничный могут дать максимум на семь дней. Победить вирус в стране помогла массовая вакцинация.