ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав Беларуси исключил коронавирус из списка опасных заболеваний

18.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси исключил ковид из списка опасных заболеваний. Победила ли страна вирус, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Специалисты уверены: ковид больше не страшен белорусам и стал обычным сезонным заболеванием. Если симптомов нет, больничный могут дать максимум на семь дней. Победить вирус в стране помогла массовая вакцинация.

Только за эту неделю прививку сделали 100 тысяч белорусов. А всего иммунизацию прошли более 70% жителей страны. Бустерную дозу препарата получили почти 90% населения.

Минздрав Беларуси также убрал из черного списка болезней сифилис и гонорею. Теперь там остаются пять пунктов. Это туберкулез, чума, холера, сибирская язва, геморрагические лихорадки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты уверены: ковид больше не страшен белорусам и стал обычным сезонным заболеванием. Если симптомов нет, больничный могут дать максимум на 7 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко: Товарооборот между Беларусью и Астраханью вырос вдвое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2023
Mir24.TV Belarus
18.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика