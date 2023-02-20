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Крупнейшая за последние три года партия психотропных веществ задержана в Беларуси
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 47 килограммов особо опасных психотропных веществ, два наркокурьера задержаны, рассказал заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.
Замминистра подчеркнул, что за последние три года это самое крупное задержание на территории республики. По его словам, психотропы предназначались для внутреннего
В ведомстве добавили, что благодаря действиям правоохранителей было пресечено попадание на рынок около 50 тысяч доз наркотиков, их стоимость оценивается в 2,5 миллиона долларов.
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Речь идет о 47 килограммах особо опасных веществ. Они предназначались для внутреннего рынка.
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