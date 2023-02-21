Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, среди которых двое детей, погибли на месте, еще 9 человек госпитализированы. В Смолевичском районе, недалеко от Минска, произошло смертельное ДТП, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На месте аварии работают следователи и сотрудники ГАИ. Место происшествия огородили, посторонних туда не пускают. Следователи выясняют, как все произошло. Они привезли передвижную криминалистическую лабораторию. Известно, что груженый МАЗ и маршрутка столкнулись лоб в лоб. Кто виноват в ДТП, еще предстоит выяснить. 11 человек, в их числе и водитель микроавтобуса, погибли на месте.

«Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц. Водитель МАЗа получил телесные повреждения, ему оказывается помощь», – доложил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

По последним данным Минздрава Беларуси, пострадали девять человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Трое получили травмы средней степени тяжести. Среди раненых есть дети. Сразу после происшествия скорая доставила всех в Смолевичскую районную больницу. Там им оказывают необходимую помощь.

«В настоящее время один пациент уже транспортируется в областную клиническую больницу. Пока планируем четверых переэвакуировать в областную клиническую больницу. Одна пациентка уедет в РНПЦ травматологии и нейрохирургии. Идет борьба за жизнь пациентов. Конкретно по каждому будет известно после заключения консилиума» – отметил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Несколько пострадавших находятся в реанимации. Медикам в Смолевичах помогают врачи из Минска. Родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

Движение на участке, где произошла авария, Госавтоиспекция временно закрыла. Машины проезжают объездными путями.