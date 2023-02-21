Социальные пансионаты придут на смену домам-интернатам в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо домов-интернатов социальные пансионаты: в Беларуси изменится не только название, но и формат этих учреждений, передает телеканал «МИР 24».

Акцент делается на домашнюю обстановку, подчеркивают депутаты парламента. В стране увеличивается спрос на социальные услуги. Требования к их качеству тоже растут. Подход станет индивидуальным. Добраться до больниц, магазинов и парикмахерских в отдаленных регионах будет проще.

«Стационарная форма обслуживания должна быть исключительной мерой. Чтобы была домашняя обстановка, вводится формирование долговременного ухода. Это комплекс межведомственных мероприятий по оказанию гражданину помощи – социальных, медицинских, реабилитационных и иных услуг», – пояснила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Супранович.

Всех поставщиков социальных услуг объединят в один реестр. В нем пропишут права и обязанности компаний. А для населения общая площадка облегчит поиск необходимых заведений. Депутаты предлагают оставить населению больше выбора в социальной сфере. Возможность получать пенсию на почте, в банке или оформить доставку сохранят для тех, кому больше 65 лет, и для инвалидов 1-й и 2-й группы.