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Социальные пансионаты придут на смену домам-интернатам в Беларуси
21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо домов-интернатов социальные пансионаты: в Беларуси изменится не только название, но и формат этих учреждений, передает телеканал «МИР 24».
Акцент делается на домашнюю обстановку, подчеркивают депутаты парламента. В стране увеличивается спрос на социальные услуги. Требования к их качеству тоже растут. Подход станет индивидуальным. Добраться до больниц, магазинов и парикмахерских в отдаленных регионах будет проще.
Всех поставщиков социальных услуг объединят в один реестр. В нем пропишут права и обязанности компаний. А для населения общая площадка облегчит поиск необходимых заведений. Депутаты предлагают оставить населению больше выбора в социальной сфере. Возможность получать пенсию на почте, в банке или оформить доставку сохранят для тех, кому больше 65 лет, и для инвалидов 1-й и 2-й группы.
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Акцент делается на домашнюю обстановку в социальных учреждениях.
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