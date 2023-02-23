Военные в Беларуси начали бесплатно получать в собственность арендное жилье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские военные и другие люди в погонах теперь могут бесплатно стать владельцами арендного жилья, для этого нужна выслуга лет. Такой указ подписал президент страны Александр Лукашенко. В гости к военнослужащим заехала корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

В новой арендной «двушке» семья Михаила Баранова только обживается. В квартиру въехали два месяца назад. Говорят, с маленьким ребенком здесь удобно. Рядом детский сад, поликлиника и школа. Мечта стать собственниками таких метров уже скоро станет реальностью.

«Выслуга у меня уже в районе 20 лет. Мы были очень рады, когда услышали, что наш президент подписал этот указ. Это очень хороший шанс эту квартиру подождать чуть-чуть и приватизировать. Комнаты большие, ремонт даже делать не надо, мы просто взяли, заехали, все готовое», – рассказал военнослужащий.

А этой молодой семье придется подождать, прежде чем служебное жилье станет собственным. Инесса и Владимир Колуженко служат в летной части. Раньше квартиру приходилось снимать у частников. и это выходило в 10 раз дороже служебных метров.

«По бюджету ударяло прилично, но с получением арендного жилья, конечно, затраты сократились до минимума», – сказала Инесса.

«Конечно, легче, потому что снимали в Минске, потом снимали в Мачулищах, а здесь уже почти как своя», – добавил Владимир.

Стать владельцами арендного жилья могут все белорусы в погонах. Это военные, милиционеры, следователи, пограничники, спасатели. 25 лет службы – и квартира достанется бесплатно. После 20 лет жилье можно выкупить в рассрочку на 15 лет.

«Указом предусмотрена возможность передачи в собственность жилья для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Указ вступает в силу через три месяца после его опубликования. В этот период у государственных органов будет проведена работа по инвентаризации арендного жилья», – пояснил начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси Максим Ноздрин.

Более 30 тысяч белорусов в погонах нуждаются в улучшении жилищных условий. В ближайшие полтора года для них построят 700 тысяч квадратных метров жилья. Получить арендное жилье планируют около 10 тысяч человек.