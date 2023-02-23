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Деньги для бизнеса будут дешевле. Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования
23.02.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 марта 2023 года Национальный банк Беларуси
— Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться, — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. — Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12% с 12,% в декабре 2022 года, трендовая инфляция — до 9,2% с 10,2% соответственно. Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года.
Также регулятор отмечает, что «в январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции».Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
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С 1 марта 2023 года Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, ставку по кредиту овернайт - с 12,5% до 12% годовых, ставку по депозиту...
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