Деньги для бизнеса будут дешевле. Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования

Источник материала: ProBusiness





С 1 марта 2023 года Национальный банк Беларуси снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, ставку по кредиту овернайт — с 12,5% до 12% годовых, ставку по депозиту овернайт — с 10,5% до 10% годовых. Таков результат заседания по денежно-кредитной политике, которое регулятор провел 23 февраля 2023 года. Это решение сделает кредиты для бизнеса и физлиц более доступными.

— Инфляционные процессы, как и ожидалось, продолжают замедляться, — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. — Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась до 12% с 12,% в декабре 2022 года, трендовая инфляция — до 9,2% с 10,2% соответственно. Темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая, по оценкам, снизится до однозначных значений уже к концу I квартала 2023 года.