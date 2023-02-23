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«БелАЗ» выпустил двухтысячный карьерный самосвал

23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Двухтысячный самосвал сошел с конвейера «БелАЗа». Модель 220-тонника выпускают уже четверть века. Крупнейший производитель карьерных самосвалов в Беларуси впервые сделал его именным. А ключи передали российскому горнодобывающему предприятию. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Издалека кажется, что этот самосвал размером с игрушку, вблизи – с двухэтажный дом. 220-тонник – самая популярная модель «БелАЗа». Он незаменим на работе в карьерах и угольных разрезах по всему миру. Юркий и вместительный. Собирают «дом на колесах» из импортозамещающих деталей.

«Это металл наших братьев, Российской Федерации. Гидравлические системы белорусских и российских производителей. Двигатель наших китайских, белорусских партнеров. Это уникальная формула: цена, качество, производительность», – сказал генеральный директор предприятия по производству карьерных самосвалов Сергей Никифорович.

Машине с порядковым номером 2000 присвоили имя первого директора предприятия Николая Деревянко. Он создавал опытные образцы. Ключи от юбилейного самосвала передали российской горнодобывающей компании. В автопарке давнего партнера «БелАЗа» около 300 белорусских машин. Эта тоже поедет работать в Кузбасс.

«Для нас, конечно, это ответственно: именной все-таки «БелАЗ». Должен трудиться лучше всех. Эти самосвалы возят породу. Чтобы добыть уголь, надо вывезти породу. Поэтому они на самом переднем плане в нашем производстве», – рассказал директор по транспорту горнодобывающей компании Виталий Петров.

Но привычной классике уже наступают на пятки современные модели. Этой новинке можно дать название «импортозамещающая». Этот самосвал почти на 100% состоит из российских и белорусских комплектующих. Кроме того, машина экологичная.

Самосвал гибридный. Это одна из первых подобных машин в мире, которую выпустили на большом производстве. Внутри комбо из двигателя и аккумуляторных батарей. Так можно экономить топливо. Выбросов в атмосферу становится на 80% меньше. А еще самосвал самозаряжается на спусках и во время стоянок.

«Двигатель использован от российского производителя – Ярославский моторный завод. Здесь стоит двигатель такой же, как мы используем на карьерном самосвале грузоподъемностью 55 тонн, но здесь он везет 136 тонн. Мы добавили энергию в виде аккумуляторных батарей, которой не хватает от двигателя внутреннего сгорания», –объяснил генеральный конструктор предприятия по производству карьерных самосвалов Александр Насковец.

Задумку конструкторы вынашивали несколько лет, а реализовали за полгода. Сейчас самосвал проходит испытания на заводе. После отправится на промышленный тест-драйв. Если все пройдет успешно, машину запустят в серийное производство.

Самый большой самосвал на производстве поднимает грузы весом в 450 тонн. Машину внесли в Книгу рекордов Гиннесса.



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Ключи от юбилейного самосвала передали российской горнодобывающей компании.
 
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