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Почему иностранцев привлекает медицинское образование в Гомеле?
24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Гомельский медицинский университет приехали иностранцы, которые хотят получить диплом белорусского образца, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Калал Вишал из Индии. Свой медицинский путь начинал на Украине, а продолжить обучение решил в Беларуси.
Лечебный факультет Вишал выбрал давно, со специальностью определился только после переезда в Гомель. Он будущий невролог, продолжатель семейной династии медиков.
«Этот университет согласился принять меня в продолжение тех курсов, которые я уже окончил. Здесь очень хорошая клиническая база и обучение ориентировано именно на практику», – отметил Калал Вишал.
И Вишалу на 4-м курсе, и Бенмхаммеду Соухаилу на 5-м нужно досдать несколько предметов. Но такая нагрузка их не пугает. Как и местный климат, к которому пока еще привыкает.
«Я уже практику сделал в Марокко, это было пять или шесть месяцев. И, конечно, хочу попробовать практику сюда, в Беларуси», – рассказал Бенмхаммед Соухаил.
Иностранцев в Гомельском медицинском университете обучают на двух языках, русском и английском. Выбор зависит от лингвистической подготовки студента.
«Учитываем требования национальных медицинских советов других стран. И внедряем эти требования в учебные программы и планы для иностранных граждан. Учитываем, как подтверждают дипломы иностранные врачи в своих странах, в странах Европы – в любой стране мира. Соответствующие моменты вносим в корректирующие программы», – пояснила проректор по международным связям Гомельского государственного медицинского университета Светлана Анашкина.
Каждый преподаватель – обязательно практикующий врач. Такой подход помогает эффективнее обучать студентов и внедрять в программы современные методы и технологии.
Всего в Гомельском государственном медуниверситете обучается более 3,5 тысячи студентов. Из них чуть больше 20% – иностранцы.
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Каждый пятый в Гомельском государственном медицинском университете – иностранец.
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