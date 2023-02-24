Почему иностранцев привлекает медицинское образование в Гомеле?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Гомельский медицинский университет приехали иностранцы, которые хотят получить диплом белорусского образца, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Калал Вишал из Индии. Свой медицинский путь начинал на Украине, а продолжить обучение решил в Беларуси.

«В стране, где учился раньше, я снимал квартиру. Платил около 100 долларов, плюс коммунальные услуги. В Беларуси живу в общежитии, в месяц уходит всего 40 долларов. Условия очень хорошие, и персонал нам помогает», – рассказал будущий врач.

Лечебный факультет Вишал выбрал давно, со специальностью определился только после переезда в Гомель. Он будущий невролог, продолжатель семейной династии медиков.

«Этот университет согласился принять меня в продолжение тех курсов, которые я уже окончил. Здесь очень хорошая клиническая база и обучение ориентировано именно на практику», – отметил Калал Вишал.

И Вишалу на 4-м курсе, и Бенмхаммеду Соухаилу на 5-м нужно досдать несколько предметов. Но такая нагрузка их не пугает. Как и местный климат, к которому пока еще привыкает.

«Я уже практику сделал в Марокко, это было пять или шесть месяцев. И, конечно, хочу попробовать практику сюда, в Беларуси», – рассказал Бенмхаммед Соухаил.