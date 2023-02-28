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Что связывает маленькую белорусскую деревню Достоево с гением мировой литературы Достоевским?

28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси планируют восстановить фамильное имение рода Достоевских. Оно находится на юге страны. Местные жители гордятся корнями гения мировой литературы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

В гимне маленькой старинной белорусской деревни Достоево поется и про русского писателя Федора Михайловича. В школе, которая носит его имя, хлебом-солью впервые встречают потомков классика.

Из Санк-Петербурга на родину предков приехали два поколения Достоевских – праправнук Алексей Дмитриевич с супругой и детьми. Здесь родилась их фамилия 500 лет назад. Об этом рассказывает местный музей. В нем более трех тысяч экспонатов, в том числе генеалогическое древо, на котором 17 поколений рода, вплоть до наших современников.

«Последних Достоевских я знаю определенно, потому что я ими занимался. Дела эти держал, в частности консерваторские, личные дела», – рассказал праправнук Федора Достоевского Алексей Достоевский.

В 1506 году пинский князь подарил своему боярину имение в Достоево, что значит «достоин». Именно здесь Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем 200 лет. Сейчас его планируют восстановить. Алексей хочет приехать сюда еще не раз, почувствовать дух того времени.

«Сейчас здесь стою и пытаюсь представить, а как здесь жили? Не просто люди, а предки далекие мои, потому что мы, уже нынешние Достоевские, живем жизнью другой», – поделился Алексей Достоевский.

Писатель Федор Достоевский в деревне Достоево никогда не был. Однофамильцев здесь тоже не найдешь. Достоевские уехали из белорусского полесья в XVII веке. И вот вернулись в XXI. Не домой, конечно, но и не в гости.

О визите семьи Достоевских на родину своих предков смотрите в «Специальном репортаже» на телеканале «МИР 24» во вторник, 28 февраля, в 12:30 и 21:15.



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О визите семьи Достоевских на родину своих предков расскажет «Специальный репортаж» на телеканале «МИР 24».
 
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