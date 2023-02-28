|
Что связывает маленькую белорусскую деревню Достоево с гением мировой литературы Достоевским?
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси планируют восстановить фамильное имение рода Достоевских. Оно находится на юге страны. Местные жители гордятся корнями гения мировой литературы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
В гимне маленькой старинной белорусской деревни Достоево поется и про русского писателя Федора Михайловича. В школе, которая носит его имя, хлебом-солью впервые встречают потомков классика.
«Последних Достоевских я знаю определенно, потому что я ими занимался. Дела эти держал, в частности консерваторские, личные дела», – рассказал праправнук Федора Достоевского Алексей Достоевский.
В 1506 году пинский князь подарил своему боярину имение в Достоево, что значит «достоин». Именно здесь Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем 200 лет. Сейчас его планируют восстановить. Алексей хочет приехать сюда еще не раз, почувствовать дух того времени.
Писатель Федор Достоевский в деревне Достоево никогда не был. Однофамильцев здесь тоже не найдешь. Достоевские уехали из белорусского полесья в XVII веке. И вот вернулись в XXI. Не домой, конечно, но и не в гости.
О визите семьи Достоевских на родину своих предков смотрите в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О визите семьи Достоевских на родину своих предков расскажет «Специальный репортаж» на телеканале «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)