Что связывает маленькую белорусскую деревню Достоево с гением мировой литературы Достоевским?

«Последних Достоевских я знаю определенно, потому что я ими занимался. Дела эти держал, в частности консерваторские, личные дела», – рассказал праправнук Федора Достоевского Алексей Достоевский.

В 1506 году пинский князь подарил своему боярину имение в Достоево, что значит «достоин». Именно здесь Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем 200 лет. Сейчас его планируют восстановить. Алексей хочет приехать сюда еще не раз, почувствовать дух того времени.

«Сейчас здесь стою и пытаюсь представить, а как здесь жили? Не просто люди, а предки далекие мои, потому что мы, уже нынешние Достоевские, живем жизнью другой», – поделился Алексей Достоевский.

Писатель Федор Достоевский в деревне Достоево никогда не был. Однофамильцев здесь тоже не найдешь. Достоевские уехали из белорусского полесья в XVII веке. И вот вернулись в XXI. Не домой, конечно, но и не в гости.