Белорусы стали больше доверять государственным СМИ

«Прогресс есть. Растут подписные тиражи. Социология указывает, что более 4%, практически 5% – рост востребованности доверия к региональной прессе. Это тоже очень хорошие цифры. Региональных редакций достаточно много. Практически 135. Никто кроме них, ни областная, ни центральная пресса, о местных проблемах и заботах рассказывать не будет», – подчеркнул Владимир Перцов.

Успехи у белорусских СМИ есть и на интернет-площадках. Каналы на видеохостингах смотрят сотни тысяч подписчиков. Столько же следят за новостями в соцсетях и мессенджерах.