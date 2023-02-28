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Белорусы стали больше доверять государственным СМИ
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У белорусов выросло доверие к государственным СМИ. Об этом заявил министр информации Беларуси Владимир Перцов. Итоги прошлого года подвели руководители медиа, передает «МИР 24».
«Прогресс есть. Растут подписные тиражи. Социология указывает, что более 4%, практически 5% – рост востребованности доверия к региональной прессе. Это тоже очень хорошие цифры. Региональных редакций достаточно много. Практически 135. Никто кроме них, ни областная, ни центральная пресса, о местных проблемах и заботах рассказывать не будет», – подчеркнул Владимир Перцов.
Успехи у белорусских СМИ есть и на интернет-площадках. Каналы на видеохостингах смотрят сотни тысяч подписчиков. Столько же следят за новостями в соцсетях и мессенджерах.
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Больше миллиона телезрителей смотрели программы онлайн. Каналы запустили новые аналитические и информационные проекты. Перестроились и региональные СМИ.
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