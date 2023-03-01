Как открыть бизнес с минимальными вложениями

Источник материала: ProBusiness

Нет денег — нет возможностей. Так рассуждают многие люди, оценивая перспективу открыть свой бизнес, не имея значительного капитала для старта. Пожалуй, в этой логике есть рациональное зерно, но является ли денежный барьер таким непреодолимым? Предлагаем 5 бизнес-идей из разных сфер, чтобы показать, чем можно заняться, если нет больших денег, но есть время, талант и желание. Читайте о своем деле с минимальными вложениями в статье «Про бизнес».

1. Маркетинговое агентство, B2B, онлайн, порог входа — $ 800

Маркетинг — огромная индустрия, которая не теряет свою актуальность. SMM, таргетированная и контекстная реклама, копирайтинг, пиар — лишь часть списка ниш, открывающих отличные бизнес-возможности. Учитывая популярность индустрии, главным конкурентным преимуществом становится портфолио. Именно портфолио с успешными кейсами — индикатор вашей компетентности, опыта и уровня экспертизы, своеобразная точка притяжения потенциальных клиентов и сотрудников. Имея за плечами внушительный бэкграунд, у вас есть шанс построить востребованный бизнес в этом сегменте.

Затраты (средние значения цен по рынку):

дизайн и проектирование сайта с помощью Tilda — $ 350;

контекстная реклама на месяц — $ 400;

поддержка домена — $ 20;

поддержка CRM-базы — $ 30.

2. Менторская помощь по развитию карьеры, B2C, онлайн, порог входа — $ 1100

В мире, где все меняется на глазах, людям становится труднее найти работу по душе. Отсутствие опыта и карьерного плана, неумение продавать свои сильные стороны, непонимание своей роли в индустрии — основные проблемы, которые многим мешают получить желаемый оффер. Отталкиваясь от боли клиентов, можно сформулировать достаточно широкий спектр востребованных услуг для специалистов в разных областях: составление резюме и мотивационного письма, упаковка аккаунта в Linkedin, помощь в выполнении тестового задания, собеседование на иностранном языке с обратной связью, составление карьерного плана и прочее.

Задача — сделать клиента более конкурентоспособным на рынке, поэтому вы и ваша команда должны владеть хорошей экспертизой в выбранной отрасли, а также четко понимать законы HR-менеджмента. Только в этом случае ваш продукт приобретает реальную ценность, что обязательно пригодится будущим клиентам.

Затраты (средние значения цен по рынку):

дизайн и проектирование сайта с помощью сервиса Tilda — $ 350;

контекстная реклама и SMM-продвижение на месяц — $ 700;

поддержка домена — $ 20;

поддержка CRM-базы — $ 30.

3. Развлекательные ивенты, B2C, офлайн, порог входа — $ 4600

Тематические квесты, интеллектуальные игры, клубы по интересам — широкое поле для креатива с хорошим потенциалом монетизации. Основное правило жизнеспособности таких бизнесов — наличие эффективной системы маркетинга, ведь каким бы увлекательным и интересным не был проект, без продающей упаковки и правильных каналов взаимодействия с целевой аудиторией едва ли получится рассчитывать на хорошую прибыль.



Фото: darfix.ru

Для всей индустрии досуга характерна проблема колебания спроса как в течение дня, так и недели. Чтобы избежать простоя, нужна хорошая бонусная программа, которая поможет создавать ажиотаж даже в понедельник утром. Кроме того, постоянно стремитесь получать обратную связь от ваших клиентов, подумайте над тем, что можно сделать, чтобы не стать одноразовым развлечением. Постоянные клиенты — залог успешного бизнеса, именно они рассказывают о вас друзьям, служат основой для финансового прогнозирования. Удобная локация, увлекательный контент и продающий маркетинг — вот действенный рецепт успеха в этой индустрии.

Затраты на примере клуба настольных игр (средние значения цен по рынку):

дизайн и проектирование сайта с помощью сервиса Tilda — $ 350;

закупка и установка оборудования — $ 3000;

аренда помещения — $ 500;

контекстная реклама и SMM-продвижение на месяц — $ 700;

поддержка домена — $ 20;

поддержка CRM-базы — $ 30.

4. Подбор программ обучения и стажировок за рубежом, B2C, онлайн, порог входа — $ 1100

Среди множества образовательных программ по всему миру с различными требованиями, условиями и дедлайнами найти что-то свое — непростая задача. Преодолеть трудности и выбрать подходящее направление помогают образовательные консультанты. Их услуги не сводятся к простому информированию, спектр решаемых проблем гораздо шире: выбрать интересную программу обучения, отталкиваясь от опыта клиента, найти варианты финансирования, собрать правильный и продающий пакет документов, спланировать запасные варианты и многое другое.

Чтобы быть востребованным в этой нише, вам непременно нужно самостоятельно пройти подобный путь и строить свой бренд вокруг личной «success story». Не стоит забывать о том, что для целевой аудитории такого проекта важен эффект комьюнити, когда у ваших клиентов всегда есть возможность общаться друг с другом, делиться переживаниями и вместе радоваться успехам.

Затраты (средние значения цен по рынку):

дизайн и проектирование сайта с помощью сервиса Tilda — $ 350;

контекстная реклама и SMM-продвижение на месяц — $ 700;

поддержка домена — $ 20;

поддержка CRM-базы — $ 30.

5. Торговля безалкогольными напитками, B2C, офлайн, порог входа — $ 6350

Поклонникам традиционного бизнеса также всегда можно отыскать перспективную нишу. Если индустрия кофе и прочих горячительных напитков не нуждается в представлении, то остальные категории едва ли претендуют на место в тренде, а ведь это большое упущение. Весомое преимущество продаж в этом сегменте — отличная маржинальность в диапазоне до сотен процентов.



Фото: ru.pinterest.com

Именно на напитках рестораны и прочие заведения делают кассу. Учитывая хорошую прибыльность, открывается много возможностей для креатива по привлечению клиентов. Эксперименты со вкусами, нестандартная подача, бесплатная еда или продуманная система скидок — лишь несколько вариантов продающей упаковки. К минусам можно отнести сезонный характер бизнеса, так как зимой спрос на напитки ощутимо падает. Однако с учетом небольших капитальных вложений и операционных расходов окупить инвестиции реально в течение первого сезона.

Затраты на примере коктейль-кара (средние значения цен по рынку):

закупка и установка оборудования — $ 3000;

коктейль-кар (лизинг) — $ 700/месяц;

закупка необходимых ингредиентов — $ 2500;

арендная плата — $ 150.

Бонус

Примеры из подборки показывают, что успешный бизнес отличает не размер уставного капитала, а люди, участвующие в нем. Креатив, высокий уровень экспертности и умение продавать — это главные активы предпринимателя, которые будут обязательно востребованы. Если вы решили, что ваше будущее — открыть свое дело, сфокусируйте внимание на развитии себя и своего профессионального кругозора, тогда возможности откроются и без больших денег.

А вот еще несколько советов, чтобы начать свое дело с минимальными вложениями: