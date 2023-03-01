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Нацбанк Беларуси понизил ставку рефинансирования до 11%: как это отразится на жителях страны?

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси понизил ставку рефинансирования на полпроцента. Как это отразится на жителях страны, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ставка рефинансирования опустилась до 11% годовых. Этот показатель реагирует на курс национальной валюты и уровень инфляции. Чем ниже ставка, тем устойчивее экономика. Эксперты уверены, сейчас она стабилизируется после западных санкций. В Беларуси стало больше импортозамещающих производств, экспорт переориентирован на страны Содружества, налажены логистические цепочки.

«Фактически 80% потери экспорта было компенсировано за счет новых рынков. Впервые за много-много лет, более чем за 10, сформировалось по прошлому году положительное сальдо в размере четырех миллиардов долларов плюсом. Тоже это фактор, который показывает, что наша экономика выстояла», – сказал экономический эксперт Георгий Гриц.

Снижение ставки рефинансирования белорусы тоже ощутят. Кредиты подешевели, но депозиты стали менее доходными. Последний раз ставку рефинансирования в Беларуси меняли в январе этого года. Тогда она также упала на полпроцента.

Повышали показатель последний раз год назад. Тогда он вырос сразу на три пункта. Самую низкую ставку в истории страны установили в 2020 году. Тогда она составила 7,75% годовых.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Последний раз ставку рефинансирования в республике меняли в январе этого года. Тогда она также упала на полпроцента.
 
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