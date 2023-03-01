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Нацбанк Беларуси понизил ставку рефинансирования до 11%: как это отразится на жителях страны?
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси понизил
«Фактически 80% потери экспорта было компенсировано за счет новых рынков. Впервые за много-много лет, более чем за 10, сформировалось по прошлому году положительное сальдо в размере четырех миллиардов долларов плюсом. Тоже это фактор, который показывает, что наша экономика выстояла», – сказал экономический эксперт Георгий Гриц.
Снижение ставки рефинансирования белорусы тоже ощутят. Кредиты подешевели, но депозиты стали менее доходными. Последний раз ставку рефинансирования в Беларуси меняли в январе этого года. Тогда она также упала на полпроцента.
Повышали показатель последний раз год назад. Тогда он вырос сразу на три пункта. Самую низкую ставку в истории страны установили в 2020 году. Тогда она составила 7,75% годовых.
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Последний раз ставку рефинансирования в республике меняли в январе этого года. Тогда она также упала на полпроцента.
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