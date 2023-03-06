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Тюльпаны к празднику: сколько стоит букет цветов к 8 Марта в странах Содружества
06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перед 8 марта во всех странах Содружества – настоящий цветочный ажиотаж. Самые популярные букеты – из тюльпанов. Сколько они в среднем стоят, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
КАЗАХСТАН
За несколько дней до Женского дня в цветочных магазинах Казахстана – ажиотаж. Флористы тоннами закупают цветы и составляют оригинальные букеты. А покупатели то и дело заходят, чтобы прицениться и сделать заказ.
Среди любимых цветов у местных красавиц – тюльпаны. По традиции, в праздник их стоимость увеличивается в несколько раз. Но мужчин это не останавливает. К тому же, есть возможность выбрать букет на ярмарке. Там выгоднее. В среднем, пять тюльпанов обойдутся в 4000 тенге. Это чуть меньше 700 рублей.
АРМЕНИЯ
БЕЛАРУСЬ
Сорта и оттенки – разные. Цветоводы учитывают спрос прошлых лет. Желтые тюльпаны раскупают быстрее. Белорусов не пугают стереотипы. Есть красные с жёлтой каймой, бокаловидные персиковые, насыщенно фиолетовые и пурпурно-алые бутоны. Букет из 5 тюльпанов обойдется в 14 белорусских или 370 российских рублей.
ТАДЖИКИСТАН
Тюльпаны – любимые весенние цветы таджикистанцев. Желтые, красные, белые и лиловые – за ними уже выстраиваются очереди. Сорт голландский, но выращивают его недалеко от столицы. Пять тюльпанов в среднем обойдутся в 50 сомони, это 350 российских рублей. Цена зависит от размера бутонов и оформления букетов. А уже через неделю тюльпанами можно будет любоваться бесплатно: миллионы цветов распустятся в парках и скверах столицы.
ТУРКМЕНИСТАН
В Туркменистане по букету сразу можно понять, кому он предназначен: дамам-коллегам или учительнице принято преподносить небольшие корзиночки с разными цветами. Младшим в семье дочерям папы обычно дарят ромашки. А вот своих мам дети обязательно поздравят тюльпанами, таков обычай. В цветочных магазинах Ашхабада букет из 5 тюльпанов можно купить за 600 рублей. Есть и дороже, все зависит от сорта.
РОССИЯ
Во Владикавказе традиционно высадили более 350 тысяч луковиц тюльпанов. Но зацветут они на улицах города только через три-четыре недели. Поэтому в Международный женский день мужчинам не получится сэкономить, прогулявшись по клумбе. Придется раскошелиться.
Большинство тюльпанов – местного производства, а вот луковицы везут из-за границы. В этом году доставка усложнилась и подорожала. Выросли и цены – на 10-20 рублей за цветок. Букет из пяти обычных тюльпанов обойдется в 400 рублей, пионовидные дороже – 500 рублей за такое же количество. Однако если поздравить нужно много женщин, то можно сэкономить: при покупке оптом больше 100 тюльпанов один цветок обойдется всего в 55 рублей.
АЗЕРБАЙДЖАН
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Самые популярные цветы к празднику – тюльпаны.
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