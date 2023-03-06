Тюльпаны к празднику: сколько стоит букет цветов к 8 Марта в странах Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перед 8 марта во всех странах Содружества – настоящий цветочный ажиотаж. Самые популярные букеты – из тюльпанов. Сколько они в среднем стоят, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

КАЗАХСТАН

За несколько дней до Женского дня в цветочных магазинах Казахстана – ажиотаж. Флористы тоннами закупают цветы и составляют оригинальные букеты. А покупатели то и дело заходят, чтобы прицениться и сделать заказ.

Среди любимых цветов у местных красавиц – тюльпаны. По традиции, в праздник их стоимость увеличивается в несколько раз. Но мужчин это не останавливает. К тому же, есть возможность выбрать букет на ярмарке. Там выгоднее. В среднем, пять тюльпанов обойдутся в 4000 тенге. Это чуть меньше 700 рублей.

«Много поставщиков, которые занимаются поставкой тюльпанов. Есть и импортные, и местные садоводческие компании, которые занимаются выращиванием этого прекрасного цветка. Эти цветы точно так же стоят, очень долго держатся и не портятся», – подчеркивает флорист Дмитрий Гребенкин.

АРМЕНИЯ



Купить букет из пяти тюльпанов в Армении можно в среднем за 600 рублей. Эти цветы входят в тройку самых популярных в стране. Выращивают их местные производители. Также ежегодно в Ереване проводят праздничную ярмарку «Тысяча и один тюльпан». На ней представляют более 15 тысяч тюльпанов 70-ти голландских сортов.

БЕЛАРУСЬ



Цветы к 8 Марта в Минске продают на 200 площадках. Самые популярные – тюльпаны. Их поставляют и мелкие фермеры, и крупные компании. Только в парниково-тепличном комбинате столицы к празднику высадили более 150 тысяч штук.

Сорта и оттенки – разные. Цветоводы учитывают спрос прошлых лет. Желтые тюльпаны раскупают быстрее. Белорусов не пугают стереотипы. Есть красные с жёлтой каймой, бокаловидные персиковые, насыщенно фиолетовые и пурпурно-алые бутоны. Букет из 5 тюльпанов обойдется в 14 белорусских или 370 российских рублей.

ТАДЖИКИСТАН

Тюльпаны – любимые весенние цветы таджикистанцев. Желтые, красные, белые и лиловые – за ними уже выстраиваются очереди. Сорт голландский, но выращивают его недалеко от столицы. Пять тюльпанов в среднем обойдутся в 50 сомони, это 350 российских рублей. Цена зависит от размера бутонов и оформления букетов. А уже через неделю тюльпанами можно будет любоваться бесплатно: миллионы цветов распустятся в парках и скверах столицы.

ТУРКМЕНИСТАН

В Туркменистане по букету сразу можно понять, кому он предназначен: дамам-коллегам или учительнице принято преподносить небольшие корзиночки с разными цветами. Младшим в семье дочерям папы обычно дарят ромашки. А вот своих мам дети обязательно поздравят тюльпанами, таков обычай. В цветочных магазинах Ашхабада букет из 5 тюльпанов можно купить за 600 рублей. Есть и дороже, все зависит от сорта.

Не только к 8 марта

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РОССИЯ

Во Владикавказе традиционно высадили более 350 тысяч луковиц тюльпанов. Но зацветут они на улицах города только через три-четыре недели. Поэтому в Международный женский день мужчинам не получится сэкономить, прогулявшись по клумбе. Придется раскошелиться.

Большинство тюльпанов – местного производства, а вот луковицы везут из-за границы. В этом году доставка усложнилась и подорожала. Выросли и цены – на 10-20 рублей за цветок. Букет из пяти обычных тюльпанов обойдется в 400 рублей, пионовидные дороже – 500 рублей за такое же количество. Однако если поздравить нужно много женщин, то можно сэкономить: при покупке оптом больше 100 тюльпанов один цветок обойдется всего в 55 рублей.

«Из-за границы тоже везут. Но я бы запросто отличила наш тюльпан от голландского. Голландский –более мелкий и по структуре совсем другой. А наш тюльпан выращен с любовью, он крупный, он высокий, и у нас, как правило, нет брака», – объясняет флорист Наира Гогичева.

АЗЕРБАЙДЖАН



В Азербайджане тюльпаны – вторые по популярности после роз. На 8 Марта их дарят коллегам по работе. В этом случае подойдут оранжевые, они символизируют понимание и дружбу. Но чаще всего в магазинах берут красные тюльпаны. Букет из пяти штук обойдется в 1100 рублей.