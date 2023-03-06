Еда как национальное достояние: пять причин поехать в гастрономический тур по Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В каждой стране – свои уникальные блюда. В Беларуси национальная кухня сродни достопримечательности – сытная и вкусная. Хотите гастрономических приключений? Мы нашли для этого пять причин.

Причина №1: попробовать драники, признанные историко-культурной ценностью Беларуси

О драниках много сказано, и все же в Беларуси стоит попробовать и классические оладьи из картофеля, и оценить эксперименты белорусских кулинаров. А главное – пройти мастер-класс по приготовлению драников.

Попробовать это вкусное достояние – первая причина, чтобы отправиться в гастрономический тур по стране.

«Белорусским этнографам известно более 230 рецептов драников. Первый был зафиксирован в 1830-ом году. Классический рецепт включает в себя картошку, лук, муку. И, конечно же, растительное масло для жарки – его нужно много. Многие кулинары добавляют еще и яйцо».

Чтобы картофельные оладьи получились золотистые и хрустящие, нужно знать секреты приготовления. Для драников всегда лучше использовать старую картошку. Потому что в молодом картофеле содержится большое количество влаги. Для жарки драников это не очень хорошо. Луковый сок не дает дранке темнеть. Поэтому в самом начале нужно натереть луковицу, а потом уже натирать картошку.

Сорт картофеля тоже важен. Для драников подойдет «манифест», «скарб», «ласунак». В них меньше влаги и крахмала.

Драники подают с мясом, яичницей, рыбой, но чаще – с соленьями и сметаной.

Причина №2: замесить и испечь хлеб на кленовых листьях

Еще один кулинарный бренд Беларуси – хлеб. В этнокультурном комплексе «Наносы» можно не только его попробовать, но и самому испечь булку «белого» или «черного». Там находится водяная мельница, открытая для туристов. Из получившейся муки пекут хлеб.

«Для приготовления теста пшеничного хлеба нужна так называемая опара, или вчерашнее тесто. Наши бабушки никогда не использовали тесто до конца, всегда оставалось на донышке. Потом этот остаток заливали теплой водой, и получалась опара. В нее добавляют соль, сахар по вкусу, а для аромата корицу. Замешивали тесто поздним вечером, и всю ночь оно «ходило-бродило». Так делают и сейчас. А ржаной хлеб делают на закваске. В старину закваску могли «подкармливать» капустным или огуречным рассолом, молочной сывороткой. А теперь используют солод. Он придает сладость. Для аромата добавляют тмин и кориандр».

Приготовленное тесто домешивают, придают ему форму, разглаживают – не только для того, чтоб поверхность была ровной, но и чтобы в тесто вошла положительная энергия. В старину на тесте рисовали крест, что значило «бог в помощь». Для румянца посыпали манкой. Весь этот процесс чем-то сродни медитации.

Кленовые листья кладут в форму для выпекания. Сейчас, как и много лет назад, их используют вместо пергамента. А когда горячий хлеб достают из печи, листья приятно шуршат в руках.

К хлебу в Беларуси уважительно относились во все времена. Даже упавшую на пол крошку поднимали и целовали. Помогал хлеб решить и семейные проблемы. На второй день свадьбы пекли такую «непотешку» с ликами мужчины и женщины. Наутро, кто раньше вставал, тот и клал непотешку своим ликом вверх, тот и командовал весь день в семье. Весь медовый месяц непотешка помогала укреплять семью.

Причина №3: увидеть, как варят клинковый сыр

В Беларуси не только хлеб, но и сыр всему голова. Страна считается родиной белого и мягкого клинкового. Одна из его разновидностей – козий сыр.

«Молоко подогревают до температуры внесения закваски. Добавляется закваска, хлористый кальций и обязательно фермент. Фермент может применяться микробиальный, не сычужный, – для покупателей, которые соблюдают принципы халяль. Летом в одном цехе перерабатывают тонну молока в сутки. Делают йогурт, творог, мягкие и твердые сыры. И даже пармезан, который созревает год».

Производство планируют реконструировать и расширить, и тогда можно будет освоить выпуск новых сортов, например, камамбера.

Для производства килограмма сыра нужно 10 литров молока. Продукт получается довольно дорогой, но спрос на него растет. Около 30% сыра отправляют на прилавки России. Главные покупатели такого сыра – аллергики. В козьем молоке содержится меньше лактозы, чем в коровьем.

Сейчас в хозяйстве, открытом для туристов, живет около полутора тысяч коз. Посетив увлекательную экскурсию, можно почувствовать себя фермером: накормить животных, почистить загоны и даже подоить козу.

Причина №4: насладиться мясным соусом «мачанка» от полесской «звезды Мишлен»

Так называют хозяйку харчевни в Турове. Гости же ее зовут «наша Брониславовна». Она знает сотни рецептов национальной кухни, говорит только по-белорусски и носит бездежский фартук – уникальный тканый наряд.

Мачанка – это мясное блюдо. Там есть сало, грудинка, домашняя колбаса, ребрышки. Это не всегда было на столе у простых людей, а только в определенное время – зимой, когда «били» поросенка.

Сначала пекутся блины, опара для которых квасится 12 часов. Тесто замешивают на закваске, без дрожжей. Можно добавить молоко или кефир. А еще – натереть картофель. Тесто получается «живое», с пупырышками, с кислым запахом.

Пока пекутся блины, Елена Брониславовна берется за приготовление мясного соуса. Он готовится на сале. Сметану в соус добавляют, не жалея. А еще немного муки. Говорят, мачанка должна цепляться за блин. Все это нужно немного протушить – и на стол.

К слову, мачанку каждая хозяйка готовит по-своему. Например, в западных областях добавляют яйцо, чтобы блины макать. На Полесье так не принято.

Елена Брониславовна открыла свое кулинарное дело уже после пятидесяти. И тогда женщина решила: будет заниматься тем, что нравится и приносит радость. Готовит только из местных продуктов.

Туристы к Елене Брониславовне приезжают из России, Израиля, Германии, Австралии и Мексики… Узнают о харчевне благодаря сарафанному радио.

Причина №5: продегустировать сома со свежими травами и другие блюда из пресноводной рыбы

В Беларуси десять тысяч озер. И в их глубинах жизнь кипит! В водоемах водится более шестидесяти видов рыб: карп, щука, окунь, карась… Попробовать блюдо из пресноводной рыбы – пятая причина отправиться в гастротур по Беларуси.

Шеф-повара Артема Ракецкого называют основоположником новой – современной – белорусской кухни. Его голова – это библиотека вкусов: видит продукт и анализирует, с чем бы он мог сочетаться. Он знает все секреты приготовления речной рыбы. Например, как убрать тинный запах у сома.

«Сом готовится при низкой температуре с добавлением свежих трав и сливочного масла. И «тинный», болотный вкус начинает работать по-другому. Дальше при жарке добавляется сливочное масло, оно начинает набирать температуру 100-110 градусов, и у нее появляется легкий ореховый аромат. Влажную кожу сома слегка присаливают. Соль забирает лишнюю влагу, за счет чего получается поджаристая корочка. Сома подают с капустой кольраби, пюре из корневого сельдерея, а также соуса из печеного лука».

Артем находит новые яркие сочетания, казалось бы, привычных вкусов. Вместе с эффектной ресторанной подачей все это приносит незабываемые гастрономические впечатления.

Артема Ракецкого вдохновляют только белорусские продукты. В поисках новых вкусов он колесит по стране и находит то, чем потом удивляет посетителей ресторана. И тогда, по его словам, у гостя наступает просто шок. Люди не ожидают, что такое может быть в Беларуси, они удивлены и восхищены.

Аутентичные блюда и кулинарные традиции. Сотни рецептов – старых и новых. Все надо попробовать, чтобы узнать разнообразие вкусов белорусской кухни. Приезжайте в Беларусь! У нас вкусно!