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Еда как национальное достояние: пять причин поехать в гастрономический тур по Беларуси
06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В каждой стране – свои уникальные блюда. В Беларуси национальная кухня сродни достопримечательности – сытная и вкусная. Хотите гастрономических приключений? Мы нашли для этого пять причин.
Причина №1: попробовать драники, признанные историко-культурной ценностью Беларуси
О драниках много сказано, и все же в Беларуси стоит попробовать и классические оладьи из картофеля, и оценить эксперименты белорусских кулинаров. А главное – пройти мастер-класс по приготовлению драников.
Попробовать это вкусное достояние – первая причина, чтобы отправиться в гастрономический тур по стране.
Чтобы картофельные оладьи получились золотистые и хрустящие, нужно знать секреты приготовления. Для драников всегда лучше использовать старую картошку. Потому что в молодом картофеле содержится большое количество влаги. Для жарки драников это не очень хорошо. Луковый сок не дает дранке темнеть. Поэтому в самом начале нужно натереть луковицу, а потом уже натирать картошку.
Сорт картофеля тоже важен. Для драников подойдет «манифест», «скарб», «ласунак». В них меньше влаги и крахмала.
Драники подают с мясом, яичницей, рыбой, но чаще – с соленьями и сметаной.
Причина №2: замесить и испечь хлеб на кленовых листьях
Еще один кулинарный бренд Беларуси – хлеб. В этнокультурном комплексе «Наносы» можно не только его попробовать, но и самому испечь булку «белого» или «черного». Там находится водяная мельница, открытая для туристов. Из получившейся муки пекут хлеб.
Приготовленное тесто домешивают, придают ему форму, разглаживают – не только для того, чтоб поверхность была ровной, но и чтобы в тесто вошла положительная энергия. В старину на тесте рисовали крест, что значило «бог в помощь». Для румянца посыпали манкой. Весь этот процесс чем-то сродни медитации.
Кленовые листья кладут в форму для выпекания. Сейчас, как и много лет назад, их используют вместо пергамента. А когда горячий хлеб достают из печи, листья приятно шуршат в руках.
К хлебу в Беларуси уважительно относились во все времена. Даже упавшую на пол крошку поднимали и целовали. Помогал хлеб решить и семейные проблемы. На второй день свадьбы пекли такую «непотешку» с ликами мужчины и женщины. Наутро, кто раньше вставал, тот и клал непотешку своим ликом вверх, тот и командовал весь день в семье. Весь медовый месяц непотешка помогала укреплять семью.
Причина №3: увидеть, как варят клинковый сыр
В Беларуси не только хлеб, но и сыр всему голова. Страна считается родиной белого и мягкого клинкового. Одна из его разновидностей – козий сыр.
Производство планируют реконструировать и расширить, и тогда можно будет освоить выпуск новых сортов, например, камамбера.
Для производства килограмма сыра нужно 10 литров молока. Продукт получается довольно дорогой, но спрос на него растет. Около 30% сыра отправляют на прилавки России. Главные покупатели такого сыра – аллергики. В козьем молоке содержится меньше лактозы, чем в коровьем.
Сейчас в хозяйстве, открытом для туристов, живет около полутора тысяч коз. Посетив увлекательную экскурсию, можно почувствовать себя фермером: накормить животных, почистить загоны и даже подоить козу.
Причина №4: насладиться мясным соусом «мачанка» от полесской «звезды Мишлен»
Так называют хозяйку харчевни в Турове. Гости же ее зовут «наша Брониславовна». Она знает сотни рецептов национальной кухни, говорит только по-белорусски и носит бездежский фартук – уникальный тканый наряд.
Сначала пекутся блины, опара для которых квасится 12 часов. Тесто замешивают на закваске, без дрожжей. Можно добавить молоко или кефир. А еще – натереть картофель. Тесто получается «живое», с пупырышками, с кислым запахом.
Пока пекутся блины, Елена Брониславовна берется за приготовление мясного соуса. Он готовится на сале. Сметану в соус добавляют, не жалея. А еще немного муки. Говорят, мачанка должна цепляться за блин. Все это нужно немного протушить – и на стол.
К слову, мачанку каждая хозяйка готовит по-своему. Например, в западных областях добавляют яйцо, чтобы блины макать. На Полесье так не принято.
Елена Брониславовна открыла свое кулинарное дело уже после пятидесяти. И тогда женщина решила: будет заниматься тем, что нравится и приносит радость. Готовит только из местных продуктов.
Туристы к Елене Брониславовне приезжают из России, Израиля, Германии, Австралии и Мексики… Узнают о харчевне благодаря сарафанному радио.
Причина №5: продегустировать сома со свежими травами и другие блюда из пресноводной рыбы
В Беларуси десять тысяч озер. И в их глубинах жизнь кипит! В водоемах водится более шестидесяти видов рыб: карп, щука, окунь, карась… Попробовать блюдо из пресноводной рыбы – пятая причина отправиться в гастротур по Беларуси.
Шеф-повара Артема Ракецкого называют основоположником новой – современной – белорусской кухни. Его голова – это библиотека вкусов: видит продукт и анализирует, с чем бы он мог сочетаться. Он знает все секреты приготовления речной рыбы. Например, как убрать тинный запах у сома.
Артем находит новые яркие сочетания, казалось бы, привычных вкусов. Вместе с эффектной ресторанной подачей все это приносит незабываемые гастрономические впечатления.
Артема Ракецкого вдохновляют только белорусские продукты. В поисках новых вкусов он колесит по стране и находит то, чем потом удивляет посетителей ресторана. И тогда, по его словам, у гостя наступает просто шок. Люди не ожидают, что такое может быть в Беларуси, они удивлены и восхищены.
Аутентичные блюда и кулинарные традиции. Сотни рецептов – старых и новых. Все надо попробовать, чтобы узнать разнообразие вкусов белорусской кухни. Приезжайте в Беларусь! У нас вкусно!
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В Беларуси национальная кухня сродни достопримечательности – сытная и вкусная. Хотите гастрономических приключений? Мы нашли для этого пять причин.
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