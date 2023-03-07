Лукашенко поставил задачу максимально использовать потенциал БелАЭС

«Мы чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва на Чернобыльской атомной станции. Поэтому безопасность – вопрос номер один. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве. Были определенные недостатки в строительстве атомной станции, которые очень оперативно устранялись нашими и российскими строителями. Затягивание сроков связано с тем, что мы действительно предъявляем очень высокие требования. Лучше на полгода-год позже, чем где-то чего-то недоработать», – сказал глава государства.

Во время совещания Александр Лукашенко напомнил о давлении, с которым столкнулась Беларусь из-за строительства АЭС.

«К этому их подталкивали наши конкуренты, ближайшие наши соседи Польша и Литва. И что сегодня? Польша запланировала строительство двух атомных станций. Литва также заявляет о строительстве своей атомной станции. А теперь прикиньте, если бы мы, заигравшись в политические игры, прекратили строительство или закрыли атомную станцию, куда тогда уже было вложено около пяти миллиардов долларов? Вот их лицо», – отметил Лукашенко.

Президент поставил задачу максимально использовать потенциал АЭС в дальнейшем. Один из способов – развитие электротранспорта в стране.