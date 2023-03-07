Символ 8 Марта: как относятся к мимозе в странах Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одним из символов 8 Марта долгие годы остается веточка мимозы. Пользуются ли спросом такие цветы сейчас в странах Содружества и сколько они стоят, узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Казахстанцы яркую мимозу нередко обделяют вниманием. Такие букеты не для всех, говорят флористы. Они могут вызывать аллергию. Но тех, кто любит эти солнечные цветы, все равно немало. В Казахстане некоторые покупатели идут именно за ними, и готовы отдать от 5 тысяч до 17 500 тенге за пять веточек голландских сортов. В рублях – от 900 до 3 тысяч. Взамен получают хорошее настроение. Мимозы привносят радостные краски в интерьер и наполняют дом ароматом, который снимает стресс. Правда, не стоит забывать – цветок капризный.

«Мимозу нужно обработать полностью, убрать все нижние части, чтобы она была у вас чистенькая, и налить ей побольше воды, потому что влаголюбивое растение. Ваза должна быть широкая. И, естественно, не сквозняки, должна быть определенная температура», – рассказал флорист Дмитрий Гребенкин.

На цветочных рынках Беларуси мимозы можно найти только в марте. Их специально экспортируют к женскому празднику. В этом году ветки не подорожали. Цена зависит от размера. Мелкие обойдутся в 50 белорусских копеек. Объемные и крупные – в 15 рублей. Так, за букет из пяти мимоз среднего размера нужно отдать 25 белорусских или 700 российских рублей.

В весеннем ассортименте на ярмарках цветов во Владикавказе – тюльпаны, ирисы, лилии и, конечно же, мимозы. Желтые веточки могут дополнить композицию, но чаще мимозу дарят небольшим отдельным букетом. За пять штук придется выложить 1000 рублей. Если поторговаться, цену за букет можно сбить, уступят. Что точно – мимозы в России всегда бывает мало, так что 8 марта она скорее всего подорожает.

«Наступает новый сезон, сезон мимозы, поэтому купил», – сказал житель Владикавказа Александр Иванов.

Одна ветка мимозы в Армении стоит 2500 драмов. Это около 500 рублей. Желтый цветок в стране не популярен. Найти его можно далеко не в каждом магазине. В прошлом году мимозы и вовсе исчезли из продажи. Сегодня их в основном импортируют из Грузии. Там из-за высокой влажности цветы растут лучше.