Беларусь протестировала свою ракету для комплекса «Бук»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси успешно прошли испытания собственной управляемой ракеты. Ее разработали специально для зенитно-ракетного комплекса «Бук». К испытаниям разработки Госкомвоенпром приступил в мае прошлого года, передает «МИР 24».

Во время контрольного тестирования управляемая ракета поразила все воздушные мишени, которыми выступали беспилотники с турбореактивными двигателями. Применение новой разработки позволяет значительно расширить зону поражения – до 70 километров.

«Полетела, куда надо. И сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу родину», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На данный момент ракетостроение – одно из ключевых направлений Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.