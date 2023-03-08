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Беларусь протестировала свою ракету для комплекса «Бук»
08.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси успешно прошли испытания собственной управляемой ракеты. Ее разработали специально для зенитно-ракетного комплекса «Бук». К испытаниям разработки Госкомвоенпром приступил в мае прошлого года, передает «МИР 24».
Во время контрольного тестирования управляемая ракета поразила все воздушные мишени, которыми выступали беспилотники с турбореактивными двигателями. Применение новой разработки позволяет значительно расширить зону поражения – до 70 километров.
На данный момент ракетостроение – одно из ключевых направлений Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
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Во время контрольного тестирования управляемая ракета поразила все воздушные мишени.
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