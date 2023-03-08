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Беларусь протестировала свою ракету для комплекса «Бук»

08.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси успешно прошли испытания собственной управляемой ракеты. Ее разработали специально для зенитно-ракетного комплекса «Бук». К испытаниям разработки Госкомвоенпром приступил в мае прошлого года, передает «МИР 24».

Во время контрольного тестирования управляемая ракета поразила все воздушные мишени, которыми выступали беспилотники с турбореактивными двигателями. Применение новой разработки позволяет значительно расширить зону поражения – до 70 километров.

«Полетела, куда надо. И сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов. Многое сделано за это время для того, чтобы наша армия, наши силовики были вооружены настоящим оружием и достойно защищали нашу родину», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На данный момент ракетостроение – одно из ключевых направлений Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.



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Во время контрольного тестирования управляемая ракета поразила все воздушные мишени.
 
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