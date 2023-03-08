Цветы к празднику: В Беларуси и Азербайджане в приоритете – местные розы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник 8 марта невозможно представить без цветов. Это может быть веточка мимозы или огромный букет. Беспроигрышным вариантом остаются розы. Насколько они популярны в странах Содружества и сколько стоят, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

БЕЛАРУСЬ

В Беларуси спрос на розы к 8 Марта меньше, чем на сезонные тюльпаны или мимозы. Тем не менее, у цветоводов – масса предложений. Покупать местные цветы выгоднее: нет наценки за доставку, а разнообразие видов – не хуже, чем у голландских. Красные, белые, розовые, двухцветные, кустовые или пионовидные. Цены, в отличие от роз, не колючие. Букет из пяти бутонов обойдется в среднем в 20 белорусских или 500 российских рублей.

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АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджане выращивают 15 миллионов роз в год. Цветов хватит и для внутреннего рынка, и на экспорт. В том числе – в страны Содружества. Цены зависят от сорта цветка. В среднем букет из пяти красных роз обойдется в 40 манатов. Это около 2 тысяч рублей.