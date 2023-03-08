Цветы к празднику: В Беларуси и Азербайджане в приоритете – местные розы

Праздник 8 марта невозможно представить без цветов. Это может быть веточка мимозы или огромный букет. Беспроигрышным вариантом остаются розы. Насколько они популярны в странах Содружества и сколько стоят, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
БЕЛАРУСЬ В Беларуси спрос на розы к 8 Марта меньше, чем на сезонные тюльпаны или мимозы. Тем не менее, у цветоводов – масса предложений. Покупать местные цветы выгоднее: нет наценки за доставку, а разнообразие видов – не хуже, чем у голландских. Красные, белые, розовые, двухцветные, кустовые или пионовидные. Цены, в отличие от роз, не колючие. Букет из пяти бутонов обойдется в среднем в 20 белорусских или 500 российских рублей.
АЗЕРБАЙДЖАН В Азербайджане выращивают 15 миллионов роз в год. Цветов хватит и для внутреннего рынка, и на экспорт. В том числе – в страны Содружества. Цены зависят от сорта цветка. В среднем букет из пяти красных роз обойдется в 40 манатов. Это около 2 тысяч рублей.
РОССИЯ В Северной Осетии букет из пяти роз, выращенных в местных теплицах, обойдется в 600 рублей. Импортные почти в два раза дороже. 1250 рублей за пять штук. Заграничная королева цветов высотой почти в метр, и сам бутон больше. К восьмому марта к традиционным поставкам из Эквадора и Кении добавились розы из Армении. Но цена за букет ниже – около 1 тысячи рублей. Армянским поставщикам не нужно платить за растаможивание растений.