Александр Лукашенко сообщил подробности задержания диверсанта, пытавшегося совершить теракт на аэродроме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси задержали сотрудника украинских спецслужб. Он пытался повредить военный самолет А-50 на аэродроме Мачулищи недалеко от Минска. Для этого использовал беспилотник. Значительных повреждений самолету нанести не удалось. Подробности попытки теракта раскрыл Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград и генеральских погон. Операция по поиску и задержанию проходила под контролем главы государства, передает «МИР 24».

«Айтишник, или хорошо разбирающийся в IT-технологиях, готовился для совершения террористических актов на территории Беларуси. Готовили представители СБУ. Были задействованы самые высокие технологии. После подготовки он был маршрутирован на нашу территорию. Был выбран маршрут Варшава – Лодзь – Рига – Псков, а затем Минск. После совершения теракта и попытки взорвать самолет. Были созданы маршруты вывода его с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек. Были отданы самые жесткие распоряжения силовикам. Меня поразила в этой операции одна вещь – использование высочайших технологий. Они создали ему специальную программу. Скорее всего, ЦРУшники-американцы. Они ему вручили специальные телефоны, по которым отслеживали каждый его шаг», – сообщил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, силовики оперативно вышли на след подозреваемого. Задержали гражданина Украины в одном из коттеджей пригорода Минска. По информации КГБ, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Найдены и пособники – больше 20 человек. По факту совершения акта терроризма Следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело.

«Это блестяще проведенная операция. Совершено невероятно, чтобы за каких-то четыре-пять дней установить всех пособников и задержать. Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». И в это время… Что ж, вызов брошен. Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей», – подчеркнул Александр Лукашенко.

За успешное проведение контртеррористической операции президент наградил орденом «За службу Родине» I степени председателя КГБ, орденами «За службу Родине» II степени председателя Госпогранкомитета и министра внутренних дел.