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Лукашенко назвал увеличение рабочих мест и доходов населения ключевым маркером развития

10.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел большое заседание с Советом министров. В Доме правительства обсудили итоги экономического развития в 2022 году. Белорусский лидер поставил задачи на этот год. Александр Лукашенко потребовал от правительства не просто восстановить экономические показатели, а перейти к росту, передает телеканал «МИР 24».

«Я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Через два с половиной года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год», – сказал Лукашенко.

В 2022 году ВВП страны снизился на 4%. Проблемы есть в деревообработке и легкой промышленности. Нарушена работа банковской системы и логистики. Многие отрасли пострадали от ограничений Запада. Президент призвал в таких условиях выстраивать эффективную работу. Потенциальных торговых партеров Лукашенко видит в Африке, Латинской Америке и Азии. В регионах же глава государства поручил восстановить объемы инвестиций. Приоритет – импортозамещающим проектам.

Особое внимание в этом году по-прежнему будет к ценам. Президент потребовал не допустить их резкого роста. Порог для инфляции – в районе 7%.



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Ситуация по сравнению с летней улучшилась, но полноценной антисанкционной перестройки еще не произошло, подчеркнул президент Беларуси.
 
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