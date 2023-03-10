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Лукашенко: Мы получили колоссальный опыт развития в беспрецедентных условиях
10.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительство Беларуси выдержало экзамен санкциями. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на большом заседании с Советом министров. В Доме правительства подвели итоги работы экономики за прошлый год, передает телеканал «МИР 24».
«Это бессовестная, планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли на политической карте мира такое государство, как Республика Беларусь. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю – останется. И будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удалось нас сломить и не удастся. Будет экономика – все остальное мы решим. Мы находили окна возможностей. Таким образом получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях», –сказал Лукашенко.
Президент поставил задачи на год нынешний. И подчеркнул: расслабляться нельзя. Под ограничения Запада попали практически все ключевые экспортные отрасли страны, 40% традиционных рынков сбыта оказались закрыты. Как и транспортно-логистические коридоры. От правительства президент потребовал восстановить объемы инвестиций в регионах. Акцент – на импортозамещающие проекты. Ключевой маркер эффективной работы – увеличение количества рабочих мест и доходов населения. Призвал белорусский лидер и не допускать роста цен. Максимальный порог инфляции – 7%. Среди приоритетов – развитие товарооборота со странами Азии и Китаем. А также упрощение всех процедур для бизнеса от закупок до выдачи сертификатов.
По поручению Александра Лукашенко предприятия, которые не попали под санкции, должны добавить в этом году по 5% в производстве и выйти на максимальную загрузку.
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Президент Беларуси потребовал восстановить объемы инвестиций в регионах.
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