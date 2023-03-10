Лукашенко: Мы получили колоссальный опыт развития в беспрецедентных условиях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси выдержало экзамен санкциями. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на большом заседании с Советом министров. В Доме правительства подвели итоги работы экономики за прошлый год, передает телеканал «МИР 24».

«Это бессовестная, планомерная попытка лишить обычных людей средств к существованию. Вызвать социальный взрыв, который поставил бы вопрос о том, останется ли на политической карте мира такое государство, как Республика Беларусь. Как и прежде, со всей ответственностью заявляю – останется. И будет только крепче. Ни экономически, ни политически никому не удалось нас сломить и не удастся. Будет экономика – все остальное мы решим. Мы находили окна возможностей. Таким образом получили колоссальный опыт развития даже в таких беспрецедентных условиях», –сказал Лукашенко.