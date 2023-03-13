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Лукашенко провел переговоры с министром промышленности, шахт и торговли Ирана
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Белорусского лидера встречал министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Сейед Реза Фатеми Амин. В аэропорту прошли краткие переговоры. Сегодня Лукашенко встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудят крупные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, также подпишут ряд международных документов и комплексную «дорожную карту» всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.
Это третий визит президента Беларуси в Иран. Последний раз Лукашенко посещал эту страну 17 лет назад.
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Сегодня белорусский лидер встретится с президентом Исламской Республики Ибрахимом Раиси.
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