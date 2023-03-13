Лукашенко провел переговоры с министром промышленности, шахт и торговли Ирана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран . Его самолет совершил посадку в международном аэропорту «Мехрабад», передает «МИР 24».

Белорусского лидера встречал министр промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Сейед Реза Фатеми Амин. В аэропорту прошли краткие переговоры. Сегодня Лукашенко встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудят крупные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, также подпишут ряд международных документов и комплексную «дорожную карту» всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Это третий визит президента Беларуси в Иран. Последний раз Лукашенко посещал эту страну 17 лет назад.