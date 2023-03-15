МТБанк празднует день рождения — бизнес-клиенты рассказали, почему выбирают именно этот банк

Источник материала: ProBusiness





На этой неделе МТБанк отмечает день рождения — банк работает в Беларуси уже 29 лет. Решили спросить у представителей бизнеса, которые являются клиентами банка, почему они выбрали именно его и какими услугами пользуются.

«Когда нужно конвертировать валюту по лучшему курсу»

Юрий Сколубович

Директор ООО «АртСколЛогист»

— Наша компания занимается международными перевозками наливных грузов: растительные масла, спирты, нефть и нефтепродукты, кислоты, пропан, бутан и т.д. Мы получаем экспортную выручку в российских рублях, и, конечно, нам нужно конвертировать валюту по лучшему курсу. Помимо этого, как и любой компании, нам требуется РКО для осуществления платежей, получения денег, выплаты заработной платы и т.д.

При выборе банка для обслуживания я обращал внимание на все в комплексе и решил, что оптимальный для нашей компании вариант — МТБанк. У меня уже был опыт сотрудничества с МТБанком ранее, поэтому уже сформировалось доверие и привычка к хорошему сервису. Когда занялся новой для себя деятельностью, то и с выбором банка было сразу все понятно.

Ключевые преимущества МТБанка для меня — это удобство расположения отделений, отзывчивость сотрудников, кредитные возможности, стоимость обслуживания и никаких проблем с платежами. Также банк меняет нам валютную выручку по индивидуальному курсу, который выгоднее биржевого.

По услуге валютных платежей в Россию мы остаемся клиентами компании уже около 6 лет. За это время все — без сбоев и проблем. Для нашей компании это критически важно.





В банке работают очень приятные и отзывчивые сотрудники, которые всегда идут навстречу, помогают найти оптимальное решение. Бывает, например, забудешь вовремя провести платеж, позвонишь в МТБанк — и тебе быстро помогут все сделать.

Также мы воспользовались кредитной программой МТБанка. Решение о выделении кредитных средств было принято оперативно. И благодаря банку мы приобрели машину и бочку для перевозки жидких грузов.

Еще нам сделали индивидуальные зарплатные карты . И мне нравится, что когда я приезжаю в банк, все документы уже готовы заранее. Поэтому могу сказать, что МТБанк делает свою работу качественно, мы всем довольны.

«МТБанк нам порекомендовал партнер — и вот 26 лет мы являемся клиентами»

Татьяна Казимировна

Бухгалтер ЧТУП «ЛимНик»

— Наша фирма занимается автомобильными грузоперевозками, в основном, в Российскую Федерацию. С МТБанком мы работаем по РКО с 1997 года — то есть с момента основания нашего бизнеса. Тогда еще осуществляли свою деятельность в формате индивидуального предпринимателя. А затем продолжили сотрудничество с 2008 года уже как частное предприятие.

МТБанк мы выбрали, можно сказать, по знакомству. Личностный фактор на тот момент был для меня очень высок. Так сложилось, что наш основной партнер открыл счет в этом банке еще в 1995 году. Тогда я параллельно работала главным бухгалтером в этой фирме, и мне было удобно, чтобы в одном банке обслуживалось сразу два бизнеса.

Это сейчас работаешь с банком, в основном, на компьютере, раньше все это было вживую: и ходили в банк, и носили платежки, и общались непосредственно с сотрудниками. И мне было важно решать все эти вопросы в одном отделении для обеих организаций.





Уже пошел двадцать шестой год, как мы вместе с МТБанком. Если учитывать, что наша вторая фирма тоже ранее обслуживалась в МТБанке, то и еще дольше. Когда-то в филиале банка № 5 на ул. Маркса в 1995 году наша другая компания зарегистрировалась под № 3.

По большому счету, мы и не рассматривали варианты обслуживания в других банках. Ведь для бизнеса в МТБанке очень гибкая система тарифов — я считаю, что одна из лучших на рынке. Также МТБанк не такой «дорогой», работать с ним комфортно. К тому же все операции в МТБанке доступны, как и ранее, независимо от влияния внешних факторов.

Опять-таки играет роль личностный фактор: у меня остались связи со специалистами банка с давних времен и на все случаи жизни, поэтому когда мне нужна какая-то консультация, особенно по валютным операциям, я прошу соединить меня с ними.

Для меня МТБанк — это в первую очередь, комфортный банк. Там работают высококвалифицированные сотрудники. И очень важно, что для бизнеса там высокий уровень сервиса и компетенций.

«Помогли разобраться с эквайрингом еще неопытному ИП»

Андрей Васильев

Индивидуальный предприниматель

— У меня три магазина по продаже товаров ручной работы «Дом из плюша». Когда я только открывал свой первый магазин, сразу начал работать с МТБанком. Мне, разумеется, понадобились РКО и торговый эквайринг , чтобы покупатели могли расплачиваться карточками.

Честно говоря, тогда я не особенно разбирался, что и как надо делать, был еще неопытным предпринимателем. В вопросах эквайринга вообще не был компетентен. Кто-то из знакомых порекомендовал мне МТБанк, сказав, что там выгодные условия. Вот я и поехал!

Что важно, ко мне хорошо отнеслись в банке. Помогли во всем разобраться. Так мы и начали наше сотрудничество. У них, действительно, клиентоориентированный подход. И это очень подкупает.

Третий магазин я открывал недавно. Для него тоже нужен был эквайринг. И все очень просто на самом деле. Подключают банковский терминал очень быстро.

И вот уже 7 лет я — клиент МТБанка. Есть банки, которые предлагают сопоставимые условия, но все дело — в клиентоориентированности. В МТБанке твои вопросы всегда решаются: уточнят, перезвонят, помогут.

Поэтому коллегам и предпринимателям я рекомендую МТБанк.

В честь дня рождения с 13 по 17 марта МТБанк проводит акцию для новых клиентов «День рождения — дело хорошее». Достаточно открыть счет для бизнеса «Твой счет» или «Просто счет» с бесплатным тест-драйвом на 3 месяца и получить банковские продукты бесплатно или по сниженным ценам: - валютные платежи в российских рублях — 1 USD/перевод;

- зарплатный проект Simple с минимальной комиссией 0,0000001% на 6 месяцев (далее — 0,1%);

- тариф на сдачу выручки через машину самоинкассации — 1 копейка;

- бесплатные терминалы при подключении на тарифные планы эквайринга Стандартный POS или mPOS Плюс ;

- бесплатные корпокарты Visa Platinum Business. Зафиксируйте за собой специальные условия, оставив заявку на сайте с 13 по 17 марта. Также в честь дня рождения действует выгодное предложение по быстрому лизингу для всех клиентов: как действующих, так и новых. Оформляйте в лизинг любое авто для вашего бизнеса по сниженной ставке от 10,99% годовых в BYN и авансом от 15%. Воспользоваться специальными условиями по Быстрому лизингу можно в период с 13.03.2023 по 13.04.2023.



