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О чем пишут мировые СМИ: рост жертв циклона «Фредди» и новая модель искусственного интеллекта от OpenAI

15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших в результате циклона «Фредди» в Малави и Мозамбике превысило 200 человек. Правительство Малави заявило о 190 жертвах и 584 пострадавших, еще 37 человек числятся пропавшими без вести, сообщает The Guardian. Власти Мозамбика сообщили о 20 погибших и 24 раненых. Официальные лица выразили опасение, что число жертв может возрасти, поскольку поисково-спасательные операции еще не закончены. «Фредди» стал самым продолжительным тропическим циклоном в истории. Он превзошел циклон «Джонни» 1994 года, который продлился 31 день.

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Из-за циклона «Фредди» в Мозамбике и Малави погибли свыше 200 человек. Стартап OpenAI представил более совершенную модель искусственного интеллекта.
 
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