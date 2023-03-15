О чем пишут мировые СМИ: рост жертв циклона «Фредди» и новая модель искусственного интеллекта от OpenAI

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество погибших в результате циклона «Фредди» в Малави и Мозамбике превысило 200 человек. Правительство Малави заявило о 190 жертвах и 584 пострадавших, еще 37 человек числятся пропавшими без вести, сообщает The Guardian . Власти Мозамбика сообщили о 20 погибших и 24 раненых. Официальные лица выразили опасение, что число жертв может возрасти, поскольку поисково-спасательные операции еще не закончены. «Фредди» стал самым продолжительным тропическим циклоном в истории. Он превзошел циклон «Джонни» 1994 года, который продлился 31 день.

Стартап OpenAI представил новую модель искусственного интеллекта GPT-4. Она будет более мощной, чем нейросеть ChatGPT, сообщает France 24 . Технология является мультимодальной, к созданию нового контента ее могут стимулировать как текстовые подсказки, так и изображения. Разработчики продемонстировали, что нейросеть способна создать настоящий веб-сайт на основе созданного от руки рисунка, сдать экзамен в адвокатуру и помочь частным лицам рассчитать налоги.

В Беларуси отмечают День Конституции. Основной закон страны был принят 15 марта 1994 года, сообщает БелТА . Он закрепил статус республики как унитарного демократического социального правового государства, установил принципы демократического строя, приоритет прав и свобод человека и главенство международного права. Также в Конституции впервые была предусмотрела должность президента республики Беларусь.

В Кыргызстане организуют всеобщий субботник. Он состоится 18 марта, сообщает «Вечерний Бишкек» . Мероприятие проведут «в целях улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения и благоустройства территорий», указали в пресс-службе президента страны. Субботники пройдут во всех регионах Кыргызстана. В них примут участие представители государственных органов и местных властей.