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О чем пишут мировые СМИ: рост жертв циклона «Фредди» и новая модель искусственного интеллекта от OpenAI
15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество погибших в результате циклона «Фредди» в Малави и Мозамбике превысило 200 человек. Правительство Малави заявило о 190 жертвах и 584 пострадавших, еще 37 человек числятся пропавшими без вести, сообщает
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О чем пишут мировые СМИ: рост жертв циклона «Фредди» и новая модель искусственного интеллекта от OpenAI
Из-за циклона «Фредди» в Мозамбике и Малави погибли свыше 200 человек. Стартап OpenAI представил более совершенную модель искусственного интеллекта.
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