Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение и повестку Высшего Госсовета Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси пообщались по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили импортозамещение и перспективы строительства транспортного коридора «Север-Юг». Он должен пройти через Россию, Азербайджан и Иран.

Кроме того, лидеры затронули вопрос сотрудничества в сфере микроэлектроники. Еще одной темой стала повестка предстоящего Высшего Госсовета Союзного государства.