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Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение и повестку Высшего Госсовета Союзного государства
18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси пообщались по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили импортозамещение и перспективы строительства транспортного коридора «Север-Юг». Он должен пройти через Россию, Азербайджан и Иран.
Кроме того, лидеры затронули вопрос сотрудничества в сфере микроэлектроники. Еще одной темой стала повестка предстоящего Высшего Госсовета Союзного государства.
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Президенты России и Беларуси пообщались по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.
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