Рейтинговое агентство BIK Ratings составит ТОП работодателей Беларуси

Источник материала: ProBusiness

В апреле-мае текущего года рейтинговое агентство BIK Ratings будет проводить масштабное исследование работодателей Республики Беларусь, по результатам которого будет составлен рэнкинг «ТОП РАБОТОДАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ».

Информационными партнерами проекта выступают порталы Office Life, Myfin.by, Пробизнес, 024.by. Рэнкинг также будет опубликован на сайте bikratings.by.

Участникам предоставят специальные сертификаты и баннер.

При оценке работодателей Беларуси BIK Ratings будет оценивать 3 группы показателей:

1. Материальная мотивация и социальный пакет

2. Оценка компании сотрудниками

3. Репутация и надежность компании

Для принятия участия в рэнкинге необходимо зарезервировать участие, связавшись с исполнительным директором BIK Ratings Андреем Усачёвым:

+375 44 766−24−83 (telegram)

a.usachov@bikratings.by