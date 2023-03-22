Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлены Spark Venture Studio.

Мы продолжаем серию статей о стартап-студии Spark Venture Studio и о применяемой ею технологии создания стартапов. Сегодня мы расскажем о некоторых техниках генерации идей. Креативные методы универсальны, они могут быть использованы для решения задач в любой сфере деятельности, включая бизнес и организацию социальной жизни. Основатель управляющей стартап-студии «Spark venture studio», партнер Zborka labs Ольга Ротько описала для «Про бизнес» эти техники на примерах идей, к которым пришли участники Ideation-сессии в области EdTech.

Применение креативных техник для создания прорывных идей

— Ideation-сессия так же, как и предыдущее мероприятие студии Foresight-сессия, потребовала серьезной подготовки. Главным креатором мероприятия, по нашему приглашению, стала Дарья Герасименко. Более 10 лет Даша проработала в рекламе, 7 из которых — в качестве креативного директора. Кроме того, уже более 5 лет она занимается преподавателем креативных методик и является создательницей проекта «Креатон». Перед Ideation мы провели подготовительную встречу с нашими фасилитаторами, на которой Даша дала немного теории о том, как именно «мудреные» техники провоцируют наш мозг на разные нестандартные идеи.





Итак, если нам надо придумать идею, то без техник, дополнительно провоцирующих наш мозг, мы движемся линейным маршрутом. И приходим, чаще всего, к тривиальным решениям. Используя креативные техники, мы создаем «космические» идеи, которые можно «приземлить», но они всегда будут оригинальнее тривиальных решений.



Ольга Ротько. Фото предоставлены Spark Venture Studio.

Не бойтесь странных, провокационных идей. Ведь «приземлить» вы сможете, что угодно.

Потренируйте свой мозг и подумайте, как бы вы объяснили такие странные связки, как «Светофор, который ревнует» или «Люди расплачиваются грязью»?

Перед тем, как начать создавать идеи, очень важно четко сформулировать задачу, которую нужно решить с помощью креативных техник. Мы оттолкнулись от тех трендов развития EdTech, которые определили и зафиксировали на прошлом мероприятии. В рамках выбранного тренда мы посмотрели, о чем могут думать люди, какие их проблемы в получении образования мы должны заметить и решить.





Техники создания идей для решения задач в EdTech, которые применили на Ideation

1. Техника Crazy 8

Эта техника позволяет освободить голову от поверхностных идей и решений. Освобождение необходимо, чтобы открыть свой мозг более оригинальным идеям и решениям.

Инструкция к технике:

Каждому участнику вручается фреймворк с 8 квадратами. Перед участниками — выбранная решаемая задача. Фасилитатор просит за 10 минут заполнить 8 полей идеями, которые приходят в голову по этой задаче. Стараемся мыслить продуктовыми решениями и инструментами.

Пример

Решаемая задача: НАЙТИ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ФОРМАТОВ EDUTAIMENT.

Crazy 8 идей

Подача контента в виде увлекательной истории-приключения Микрообучение в ТикТок VR/AR симуляции игры с обучением Состязание: баллы, бейджи Адаптировать настолки под образовательные контент Камеди клаб с обучающим контентом Сериал-обучение Приложение — игра

2. Техника «Самая плохая/хорошая идея»

Самая плохая идея. Фасилитатор предлагает за 10 минут придумать ужасные идеи, чтобы никто никогда не сделал то, что нам надо. По сути, нужно решить анти-задачу. Три самые плохие идеи можно описать на листах А4 и нарисовать скетчи. Необходимо мыслить продуктовыми решениями и инструментами.





Хорошая идея (переворот). Фасилитатор за 10 минут просит три самые худшие идеи превратить в три самые лучшие идеи, изменив в них какой-то элемент так, чтобы идея заработала. Все лучшие идеи кратко описываются словами и зарисовками. Писать нужно понятно, разборчиво, продающе.

Пример

Решаемая задача: СОЗДАВАТЬ И ПРОДВИГАТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Самая плохая идея. Создать рекламные кампании и информационные материалы о том, что учиться не надо, обучение бессмысленно, потому что будущее неопределенно и непонятно, какие знания и навыки будут востребованы.

Хорошая идея. Создать приложение/платформу, которое научит людей планировать и мечтать учиться, самим выбирать и формировать свое будущее.





3. Техника Digital storm

Отличная техника для разработки идей, ориентированных на технологии и цифровые форматы. Техника индивидуальная, но можно предлагать работать в парах в зависимости от динамики группы.

Инструкция к технике:

Необходимо заранее подготовить список трендов, технологий, медиа форматов. Обращаем внимание, что используются универсальные слова для описания технологий, поэтому список даем на английском языке:

Фасилитатор просит участников пробежать взглядом по списку и в течение 10 минут записать идеи, которые им приходят в голову при скрещивании решаемой задачи с технологией, трендом или медиа форматом. Если какие-то тренды, технологии, медиаформаты не понятны, можно загуглить. Необходимо мыслить сразу продуктовыми решениями и инструментами.

Пример.

Решаемая проблема: СОЗДАВАТЬ И ПРОДВИГАТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Digital storm идеи:

swiрe — как в тиндере свайпать менторов;

подбор ментора как в airbnb;

с помощью твитов задавать план развития — маленькие цели (как игра);

VR-обучение для опасных профессий;

self-diagnosis тесты на знания, помогающие подобрать курс;

AI-технологии для сбора базы знаний.





4. Техника фильтрации и отбора идей HOW?-NOW-WOW!

Итак, что же делать после того, как вы придумали и зафиксировали десятки идей для решения какой-то задачи? Все эти идеи необходимо каким-то образом упорядочить и отобрать для реализации те, которые быстро принесут желаемый результат. И для этой задачи есть отличный инструмент — техника фильтрации и отбора идей HOW?-NOW-WOW!









Эта техника заключается в том, чтобы разложить все сгенерированные идеи на фреймворк. В сектор HOW размещаем идею, если она «огонь», но возможность ее реализации выходит за пределы 2−3 лет. В сектор NOW — если идея нормальная и можно делать прямо сейчас или в ближайшем будущем. Сектор WOW — если идея «огонь» и она легко реализуема. Берем по очереди стикеры или карточки с идеями, засекаем 3 минуты. За 3 минуты обсуждаем, куда поместить идею. Если идея кажется нереальной, но нравится, можно обсудить, что улучшить, чтобы эта идея работала. В реализацию забираем только WOW-идеи.





«Мне очень понравилась техника фильтрации идей, — говорит член Правления МТБанка Людмила Пенькова, участница Ideation-сессии, а также технический корпоративный эксперт, представляющий МТБанк и Mastercard. — Часто бывает так: компания готова к реализации каких-то идей, но их много. При этом мы хватаемся за те идеи, на которые нужно потратить годы и огромные бюджеты, чтобы воплотить в их жизнь. В итоге к моменту реализации такие проекты могут стать уже неактуальными. Техника HOW?-NOW-WOW! помогает сфокусироваться на том, что целесообразно сделать в первую очередь и получить быстро желаемый эффект».





Следующий этап — формирование проектных команд в формате Хакатона и Speed Dating