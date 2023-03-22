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Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

22.03.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей
Фото предоставлены Spark Venture Studio.

Мы продолжаем серию статей о стартап-студии Spark Venture Studio и о применяемой ею технологии создания стартапов. Сегодня мы расскажем о некоторых техниках генерации идей. Креативные методы универсальны, они могут быть использованы для решения задач в любой сфере деятельности, включая бизнес и организацию социальной жизни. Основатель управляющей стартап-студии «Spark venture studio», партнер Zborka labs Ольга Ротько описала для «Про бизнес» эти техники на примерах идей, к которым пришли участники Ideation-сессии в области EdTech.

Применение креативных техник для создания прорывных идей

— Ideation-сессия так же, как и предыдущее мероприятие студии Foresight-сессия, потребовала серьезной подготовки. Главным креатором мероприятия, по нашему приглашению, стала Дарья Герасименко. Более 10 лет Даша проработала в рекламе, 7 из которых — в качестве креативного директора. Кроме того, уже более 5 лет она занимается преподавателем креативных методик и является создательницей проекта «Креатон». Перед Ideation мы провели подготовительную встречу с нашими фасилитаторами, на которой Даша дала немного теории о том, как именно «мудреные» техники провоцируют наш мозг на разные нестандартные идеи.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Итак, если нам надо придумать идею, то без техник, дополнительно провоцирующих наш мозг, мы движемся линейным маршрутом. И приходим, чаще всего, к тривиальным решениям. Используя креативные техники, мы создаем «космические» идеи, которые можно «приземлить», но они всегда будут оригинальнее тривиальных решений.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей
Ольга Ротько. Фото предоставлены Spark Venture Studio.

Не бойтесь странных, провокационных идей. Ведь «приземлить» вы сможете, что угодно.

Потренируйте свой мозг и подумайте, как бы вы объяснили такие странные связки, как «Светофор, который ревнует» или «Люди расплачиваются грязью»?

Перед тем, как начать создавать идеи, очень важно четко сформулировать задачу, которую нужно решить с помощью креативных техник. Мы оттолкнулись от тех трендов развития EdTech, которые определили и зафиксировали на прошлом мероприятии. В рамках выбранного тренда мы посмотрели, о чем могут думать люди, какие их проблемы в получении образования мы должны заметить и решить.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Техники создания идей для решения задач в EdTech, которые применили на Ideation

1. Техника Crazy 8

Эта техника позволяет освободить голову от поверхностных идей и решений. Освобождение необходимо, чтобы открыть свой мозг более оригинальным идеям и решениям.

Инструкция к технике:

Каждому участнику вручается фреймворк с 8 квадратами. Перед участниками — выбранная решаемая задача. Фасилитатор просит за 10 минут заполнить 8 полей идеями, которые приходят в голову по этой задаче. Стараемся мыслить продуктовыми решениями и инструментами.

Пример

Решаемая задача: НАЙТИ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ФОРМАТОВ EDUTAIMENT.

Crazy 8 идей

Подача контента в виде увлекательной истории-приключения

Микрообучение в ТикТок

VR/AR симуляции игры с обучением

Состязание: баллы, бейджи

Адаптировать настолки под образовательные контент

Камеди клаб с обучающим контентом

Сериал-обучение

Приложение — игра

 

2. Техника «Самая плохая/хорошая идея»

Самая плохая идея. Фасилитатор предлагает за 10 минут придумать ужасные идеи, чтобы никто никогда не сделал то, что нам надо. По сути, нужно решить анти-задачу. Три самые плохие идеи можно описать на листах А4 и нарисовать скетчи. Необходимо мыслить продуктовыми решениями и инструментами.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Хорошая идея (переворот). Фасилитатор за 10 минут просит три самые худшие идеи превратить в три самые лучшие идеи, изменив в них какой-то элемент так, чтобы идея заработала. Все лучшие идеи кратко описываются словами и зарисовками. Писать нужно понятно, разборчиво, продающе.

Пример

Решаемая задача: СОЗДАВАТЬ И ПРОДВИГАТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Самая плохая идея. Создать рекламные кампании и информационные материалы о том, что учиться не надо, обучение бессмысленно, потому что будущее неопределенно и непонятно, какие знания и навыки будут востребованы.

Хорошая идея. Создать приложение/платформу, которое научит людей планировать и мечтать учиться, самим выбирать и формировать свое будущее.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

3. Техника Digital storm

Отличная техника для разработки идей, ориентированных на технологии и цифровые форматы. Техника индивидуальная, но можно предлагать работать в парах в зависимости от динамики группы.

Инструкция к технике:

Необходимо заранее подготовить список трендов, технологий, медиа форматов. Обращаем внимание, что используются универсальные слова для описания технологий, поэтому список даем на английском языке:

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Фасилитатор просит участников пробежать взглядом по списку и в течение 10 минут записать идеи, которые им приходят в голову при скрещивании решаемой задачи с технологией, трендом или медиа форматом. Если какие-то тренды, технологии, медиаформаты не понятны, можно загуглить. Необходимо мыслить сразу продуктовыми решениями и инструментами.

Пример.

Решаемая проблема: СОЗДАВАТЬ И ПРОДВИГАТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Digital storm идеи:

  • swiрe — как в тиндере свайпать менторов;
  • подбор ментора как в airbnb;
  • с помощью твитов задавать план развития — маленькие цели (как игра);
  • VR-обучение для опасных профессий;
  • self-diagnosis тесты на знания, помогающие подобрать курс;
  • AI-технологии для сбора базы знаний.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

4. Техника фильтрации и отбора идей HOW?-NOW-WOW!

Итак, что же делать после того, как вы придумали и зафиксировали десятки идей для решения какой-то задачи? Все эти идеи необходимо каким-то образом упорядочить и отобрать для реализации те, которые быстро принесут желаемый результат. И для этой задачи есть отличный инструмент — техника фильтрации и отбора идей HOW?-NOW-WOW!

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Эта техника заключается в том, чтобы разложить все сгенерированные идеи на фреймворк. В сектор HOW размещаем идею, если она «огонь», но возможность ее реализации выходит за пределы 2−3 лет. В сектор NOW — если идея нормальная и можно делать прямо сейчас или в ближайшем будущем. Сектор WOW — если идея «огонь» и она легко реализуема. Берем по очереди стикеры или карточки с идеями, засекаем 3 минуты. За 3 минуты обсуждаем, куда поместить идею. Если идея кажется нереальной, но нравится, можно обсудить, что улучшить, чтобы эта идея работала. В реализацию забираем только WOW-идеи.

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

«Мне очень понравилась техника фильтрации идей, — говорит член Правления МТБанка Людмила Пенькова, участница Ideation-сессии, а также технический корпоративный эксперт, представляющий МТБанк и Mastercard. — Часто бывает так: компания готова к реализации каких-то идей, но их много. При этом мы хватаемся за те идеи, на которые нужно потратить годы и огромные бюджеты, чтобы воплотить в их жизнь. В итоге к моменту реализации такие проекты могут стать уже неактуальными. Техника HOW?-NOW-WOW! помогает сфокусироваться на том, что целесообразно сделать в первую очередь и получить быстро желаемый эффект».

Как «приземлить» нетривиальные, «космические» идеи бизнеса: 4 провокационные техники для предпринимателей

Следующий этап — формирование проектных команд в формате Хакатона и Speed Dating

Итак, в результате двух больших мероприятий — Foresight и Ideation — мы сформировали пул актуальных трендов и облако идей для EdTech. Далее, с 31 марта 2023 года стартует недельный Хакатон со speed dating для предварительного знакомства и формирования команд, которые будут реализовывать идеи в рамках отдельных проектов. Студия Spark пригласила на Хакатон экспертов-менторов, которые ответят на вопросы команд и помогут сделать их решения полноценными. Участники Хакатона не будут ограничены лишь предложенными идеями. В рамках трендов в EdTech они смогут придумать свои проекты, а студия поможет собрать команды и пригласить специалистов в IT, маркетинге, финансах и образовании, чтобы увеличить вероятность успешной реализации проектов. Информацию о Хакатоне можно найти на сайте Spark VS.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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