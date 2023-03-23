ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Решать будет народ: президент Беларуси дал прогноз на политическую кампанию 2024 года

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решать будет народ: президент Беларуси дал прогноз на политическую кампанию 2024 года
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Политическая кампания в Беларуси в будущем году пройдет нормально. Такой прогноз дал Александр Лукашенко во время общения с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь», передает «МИР 24».

В феврале 2024-го в стране впервые пройдет единый день голосования, где выберут депутатов всех уровней Палаты представителей и местных советов. Дальше белорусов ждет избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание, а затем президентская кампания. Лукашенко рассказал о своих ожиданиях на этот период. Он напомнил, что после прошлых выборов была предпринята попытка госпереворота, а зачинщики сбежали за границу.

«Если голову будем в руках держать, будет все нормально. Мы справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в телеграмм-каналах поститься. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. Остальное, пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если решите, что нужна вам другая жизнь, Господь с вами», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко участвовал в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Хатыни. В 1943 году в местной деревне фашисты сожгли 149 мирных жителей. Президент вместе с сыновьями возложили цветы и венок к мемориалу, а также посетил музей, который открыли в комплексе.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко напомнил, что после прошлых выборов была предпринята попытка госпереворота, а зачинщики сбежали за границу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусским школьникам рассказали о трагедии деревни Хатынь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2023
Mir24.TV Belarus
23.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика