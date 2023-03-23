Решать будет народ: президент Беларуси дал прогноз на политическую кампанию 2024 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Политическая кампания в Беларуси в будущем году пройдет нормально. Такой прогноз дал Александр Лукашенко во время общения с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь», передает «МИР 24».

В феврале 2024-го в стране впервые пройдет единый день голосования, где выберут депутатов всех уровней Палаты представителей и местных советов. Дальше белорусов ждет избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание, а затем президентская кампания. Лукашенко рассказал о своих ожиданиях на этот период. Он напомнил, что после прошлых выборов была предпринята попытка госпереворота, а зачинщики сбежали за границу.

«Если голову будем в руках держать, будет все нормально. Мы справимся с этим. Но расслабляться, конечно, не надо. Потому что те мерзавчики, которые сбежали, несколько сотен человек наиболее активных, должны показать своим спонсорам, что они не просто умеют в телеграмм-каналах поститься. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. Остальное, пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если решите, что нужна вам другая жизнь, Господь с вами», – сказал президент Беларуси.