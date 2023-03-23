Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80 лет назад каратели сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе со всеми жителями. Изучение истории этого жуткого преступления продолжается до сих пор. Что известно на сегодняшний день? Телеканал «МИР 24» спросил об этом кандидата исторических наук, лауреата государственной премии республики Беларусь Вячеслава Селеменева.

Прежде всего, расскажите коротко о том, что происходило в тот страшный день 22 марта 1943 года к северо-западу от Минска 54 километра? Я читал некоторые из опубликованных документов, картина складывается совершенно жуткая.

- За последние 15 лет мы издали 11 сборников документов о Хатынской трагедии с созданием мемориала на месте трагедии. Поэтому, благодаря выявленным архивным документам, причем с обеих сторон, принимавших участие в конфликте, советской и немецкой, мы имеем сегодня полную картину того, что произошло 22 марта 1943 года.

В тот день две роты, отряды мстителей бригады «дяди Васи», которые потом переименовали в бригаду «Народные мстители», комбриг которой Василий Воронянский, организовали засаду на шоссе Плещеницы – Логойск. Повредили телефонную связь, чтобы заманить подразделения на ее починку. Так и получилось – на починку связи выехали два взвода первой роты 118 Украинского батальона охранной полиции. Когда подъехали батальоны военнослужащих, на повороте на деревню Козыри партизаны открыли огонь и убили шефа командира первой роты Ганса Вельке. Погибли еще три полицейских, несколько получили ранения.

После засады у шоссе работали крестьяне деревни Козыри. Они вырубали лес вдоль шоссе, чтобы препятствовать подходу партизан и нападению на проходящий транспорт. Они арестовали этих крестьян и начали их конвоировать в Плещеницы. Когда подкрепление из Плещениц подъехало к этой группе лесорубов, они стали их избивать. Крестьяне стали разбегаться, военнослужащие батальона открыли огонь и убили 24 человека в деревне Козыри, троих ранили, нескольким удалось бежать. Остальных они отконвоировали в поселок Плещеницы. Через несколько дней их отпустили, как разобрались, что произошло.

После прибытия подкрепления из Плещениц и Логойска, военнослужащие двух батальонов выдвинулись по следам партизан и вышли на деревню Хатынь. Когда они приближались к деревне, началась перестрелка, и партизаны стали уходить из деревни. Каратели этих двух батальонов не стали преследовать партизан, а заняли деревню. Согнали всех жителей деревни в сарай. И потом переводчик 118 батальона поджег этот сарай. Когда он стал гореть, находившиеся жители деревни пытались спастись, выломали дверь, стали выбегать, а военнослужащие этих батальонов открыли огонь. В результате сегодня мы знаем точную цифру – 149 человек погибло, 75 из них дети.

Сегодня РИА «Новости» впервые обнародован самый первый из документов в рамках проекта «Без срока давности» со списком погибших жителей белорусской деревни Хатынь. В списке фамилии членов 25 семей. Самом младшему, Толе Яскевич, семь недель от роду.

- Это акт со списком погибших жителей деревни Хатынь был составлен Логойским райисполкомом. Но там еще погибло несколько жителей из других деревень, которые пришли в гости. Их немцы тоже расстреляли. Там же был утвержден список свидетелей Хатынской трагедии. Этот документ давно известен.

Хатынь, к сожалению, далеко не единственная деревня, сожженная во время оккупации. Всего проведено почти полторы сотни карательных операций, более девяти тысяч населенных пунктов уничтожено, из них больше пяти тысяч – вместе со всем населением. Но символом стала именно Хатынь, почему?

- Первым предложил увековечить место Хатыни Кирилл Трофимович Мазуров, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии. Как он пишет в своих воспоминаниях, они возвращались из командировки из Витебска и остановились в районе этой деревни. И, когда шли по этому району, вышли на Хатынь, где пастух рассказал эту историю.

У Кирилла Трофимовича появилась идея создать такой памятник. Он об этом рассказал членам Центрального комитета, и затем Петр Миронович Машеров был куратором этого проекта. Хатынь выбрали именно с точки зрения месторасположения деревни. Но самое интересное, что никто не интересовался, что произошло в действительности, кто уничтожил деревню Хатынь.

После распада Советского Союза стали интересоваться историей того, что произошло. До этого рассказывали, что приехали каратели, окружили деревню и уничтожили ее вместе с жителями. Никогда не говорили о том, что этому предшествовала засада у шоссе, причем, в мемориале работал начальник штаба отряда «Мстители». И когда экскурсоводы рассказывали историю уничтожения деревни, он часто говорил: «Не то было, что вы рассказываете».

В принципе, до этой истории о Хатыни в советский период мало кто знал. Хатынь уничтожили два подразделения: 118 Украинский батальон охранной полиции и особый батальон СС «Дирливангер». Что такое 118 батальон? Сейчас у нас говорят, что там националисты. Да, в первой роте этого батальона служили члены Буковинского куреня. Причем это не бандеровцы, а второе крыло украинских националистов, которые возглавлял Мельник. А две роты этого батальона состояли из бывших советских военнопленных украинцев и жителей Киевской области. То есть даже эти националисты там были в меньшинстве. Неправильно говорить, что националисты уничтожили Хатынь. Ее сжигал интернационал карателей, а руководили операцией немцы.

Еще одна легенда, которую любят у нас рассказывать, – о командире первой роты 118 украинского батальона, олимпийском чемпионе Гансе Вельке. Говорят, что он любимец фюрера, и Хатынь уничтожили, потому что убили олимпийского чемпиона. Но это, как говорится, еще один фейк.

Только вдумайтесь: любимец фюрера оказывается в захолустье, каком-то городском поселке Плещеницы, в 118 батальоне, а до этого с 1929 года он служил он в Берлине в полиции. Неужели любимцу фюрера не нашли бы более почетную должность? Потом, говорят, объявили траур, и сразу пошли мстить. Но в батальоне никто не знал, что он олимпийский чемпион. Причем немцы никогда не общались с военнослужащими украинцами, они держались всегда обособленно. Там даже может и немцы не знали, что он олимпийский чемпион. Но запустили такую версию. Причем похоронили его в Беларуси, на военном кладбище. В Минске было московское кладбище, а напротив немецкое, его там захоронили. Единственную награду, которую он получил, – посмертное повышение в звание майора.

Работа историков в том, чтобы эти фальшивки выявлять.

- Мы сегодня все это знаем прекрасно. Единственный момент, который нам неизвестен, – судьба командира 118 батальона Эриха Кернера. Но мы знаем, где искать информацию о том, произошло с ним.