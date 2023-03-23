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«Это чувство неповторимо»: Лукашенко поделился впечатлениями от обновленного комплекса «Хатынь»
23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь» и принял участие в памятных мероприятиях. Сегодня исполнилось
«Кровавый ручей» проходит через весь музей как напоминание о трагедии мирных жителей. На «берегах» – то, что им когда-то было дорого: любимые игрушки и нарядные платья, личные вещи.
Драма в каждой комнате музея. Покинутые дома, военные действия в окнах. И тот самый сарай, в котором заживо сгорели 149 человек. На тлеющей стене контуры Беларуси. А внутри словно звездное небо. Это все сожженные деревни страны.
«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть. Оно впечатляет», – сказал президент Лукашенко.
Сделать так, чтобы у посетителей «сердце рвало», это пожелание президента. Александр Лукашенко признался: видел много музеев, но Хатынь – особое место.
«Это чувство неповторимо. Нельзя сравнить по сути то, что здесь произошло, с другими преступлениями не только нацизма, но и других мерзавцев и негодяев. Да у нас вся земля в памятниках. Если в средние века Беларусь была землей замков, то сейчас это земля памятников. Мы их сохранили», – отметил Лукашенко.
Сегодня Хатынь – это 26 печных труб. На каждой – имена тех, кто здесь жил до весны 1943-го. Деревни на карте больше нет. Но здесь по-прежнему многолюдно. Почтить память хатынцев и всех, чьи жизни унесла война, приходят тысячи белорусов.
«Мы не забыли, как в далеком 1941-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. Мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. В год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида. Нет ничего важнее жизни человеческой. Приходите сюда чаще. Приводите с собой детей. Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится», – подчеркнул Лукашенко.
С интервалом в тридцать секунд в Хатыни звонит колокол в знак скорби по каждой сожженной деревне. Теперь добавился и церковный перезвон – появилась часовня, куда можно прийти и поставить свечу в память о погибших.
Точное число уничтоженных деревень историки не знают до сих пор. Известно, что их почти 11 тысяч.
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Сегодня Хатынь – это 26 печных труб. На каждой – имена тех, кто здесь жил до весны 1943-го.
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