«Это чувство неповторимо»: Лукашенко поделился впечатлениями от обновленного комплекса «Хатынь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь» и принял участие в памятных мероприятиях. Сегодня исполнилось 80 лет со дня трагедии в деревне, которая была на этом месте. Комплекс к годовщине отреставрировали, построили музей, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Кровавый ручей» проходит через весь музей как напоминание о трагедии мирных жителей. На «берегах» – то, что им когда-то было дорого: любимые игрушки и нарядные платья, личные вещи.

«Мы не повторяем и не стремились повторить Музей истории Великой Отечественной войны, или Национальный исторический музей. Задача была не в том, чтобы показать какие-то артефакты, документы, предметы. В Хатыни их нет. Не о том речь. Речь шла об эмоциях людей. Чтобы они прочувствовали драму», – объяснил директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

Драма в каждой комнате музея. Покинутые дома, военные действия в окнах. И тот самый сарай, в котором заживо сгорели 149 человек. На тлеющей стене контуры Беларуси. А внутри словно звездное небо. Это все сожженные деревни страны.

«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть. Оно впечатляет», – сказал президент Лукашенко.

Сделать так, чтобы у посетителей «сердце рвало», это пожелание президента. Александр Лукашенко признался: видел много музеев, но Хатынь – особое место.

«Это чувство неповторимо. Нельзя сравнить по сути то, что здесь произошло, с другими преступлениями не только нацизма, но и других мерзавцев и негодяев. Да у нас вся земля в памятниках. Если в средние века Беларусь была землей замков, то сейчас это земля памятников. Мы их сохранили», – отметил Лукашенко.