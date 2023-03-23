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«Это чувство неповторимо»: Лукашенко поделился впечатлениями от обновленного комплекса «Хатынь»

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Это чувство неповторимо»: Лукашенко поделился впечатлениями от обновленного комплекса «Хатынь»
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко посетил мемориальный комплекс «Хатынь» и принял участие в памятных мероприятиях. Сегодня исполнилось 80 лет со дня трагедии в деревне, которая была на этом месте. Комплекс к годовщине отреставрировали, построили музей, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Кровавый ручей» проходит через весь музей как напоминание о трагедии мирных жителей. На «берегах» – то, что им когда-то было дорого: любимые игрушки и нарядные платья, личные вещи.

«Мы не повторяем и не стремились повторить Музей истории Великой Отечественной войны, или Национальный исторический музей. Задача была не в том, чтобы показать какие-то артефакты, документы, предметы. В Хатыни их нет. Не о том речь. Речь шла об эмоциях людей. Чтобы они прочувствовали драму», – объяснил директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

Драма в каждой комнате музея. Покинутые дома, военные действия в окнах. И тот самый сарай, в котором заживо сгорели 149 человек. На тлеющей стене контуры Беларуси. А внутри словно звездное небо. Это все сожженные деревни страны.

«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть. Оно впечатляет», – сказал президент Лукашенко.

Сделать так, чтобы у посетителей «сердце рвало», это пожелание президента. Александр Лукашенко признался: видел много музеев, но Хатынь – особое место.

«Это чувство неповторимо. Нельзя сравнить по сути то, что здесь произошло, с другими преступлениями не только нацизма, но и других мерзавцев и негодяев. Да у нас вся земля в памятниках. Если в средние века Беларусь была землей замков, то сейчас это земля памятников. Мы их сохранили», – отметил Лукашенко.

«Малыши не так быстро умирали, как хотели нацисты»

Воспоминания о детях – узниках концлагерей

Сегодня Хатынь – это 26 печных труб. На каждой – имена тех, кто здесь жил до весны 1943-го. Деревни на карте больше нет. Но здесь по-прежнему многолюдно. Почтить память хатынцев и всех, чьи жизни унесла война, приходят тысячи белорусов.

«Мы не забыли, как в далеком 1941-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. Мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. В год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида. Нет ничего важнее жизни человеческой. Приходите сюда чаще. Приводите с собой детей. Если забудем дорогу в Хатынь, все повторится», – подчеркнул Лукашенко.

С интервалом в тридцать секунд в Хатыни звонит колокол в знак скорби по каждой сожженной деревне. Теперь добавился и церковный перезвон – появилась часовня, куда можно прийти и поставить свечу в память о погибших.

Точное число уничтоженных деревень историки не знают до сих пор. Известно, что их почти 11 тысяч.



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Сегодня Хатынь – это 26 печных труб. На каждой – имена тех, кто здесь жил до весны 1943-го.
 
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