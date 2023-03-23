«Не будьте похожи на новогоднюю елку». Как правильно продвигать личный бренд в бизнесе

Источник материала: ProBusiness





«Я занимаюсь продвижением личных брендов предпринимателей с помощью составления маркетинговых стратегий. Именно поэтому тема личного бренда меня драйвит и хочется рассказать про это подробнее», — поделился на очередной встрече Клуба Про бизнес руководитель маркетингового агентства ALFER.LIVE Дмитрий Альфер. Он объяснил участникам Клуба, как продвигать личный бренд предпринимателя без ошибок. Публикуем основные тезисы его выступления.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры рассказывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2023 году — МТБанк .

«Большинство предпринимателей не умеет выстраивать личный бренд»

— На что похожи личные бренды 80−90% наших предпринимателей? Какую ассоциацию они вызывают? Я смотрю посты и выступления многих руководителей, топ-менеджеров, собственников и у меня за 2−3 года возникла очень четкая ассоциация с личным брендом большинства из них — наряженная новогодняя елка.

Как только предприниматели послушают чье-то выступление, почитают статью, посмотрят какое-то классное продающее видео про личный бренд, у них загораются глаза, они такие: «Мне тоже надо, это очень классный, полезный и эффективный инструмент». Вот они приходят в понедельник в офис, садятся, штурмят с друзьями, близкими, знакомыми, подчиненными: «Я должен завтра создать страничку в Instagram, в Tik-Tok, создать свой личный бренд».



Дмитрий Альфер.

Что в итоге получается? Я это называю «эффект новогодней елки»: когда в один прекрасный момент мы заходим на страницы предпринимателей и видим там все, что есть в жизни, в работе, в личной жизни, что происходит с их собаками, с кулинарными рецептами, с друзьями и знакомыми.





Но и елки могут быть укрешены по-разному:





Перед тем, как задуматься, что вам нужно от личного бренда, я рекомендовал бы обратить внимание на три ошибки:

Во-первых, вы должны знать, зачем вам личный бренд. Объяснение «потому что модно» не подходит.

Во-вторых, нужна четкая стратегия. Если ее нет, задора хватит на 2−3 месяца, а дальше — все.

В-третьих, не старайтесь запихнуть в свои посты все подряд.

Если вы допускаете такие ошибки, то потом не знаете куда эту «новогоднюю елку» убрать. Результатов нет, желания тоже — а просто выбросить жалко. Почему не видим результатов? Потому что не поняли, чего хотим от нашего личного бренда. Мы не поняли, каким образом продвигать, и мы не поняли, что делать дальше после того, как мы начали продвижение.





Зачем нужен личный бренд

К личному бренду нужно относится, как к продукту, который вы выпускаете на рынок. У него есть четкие характеристики и цели. Кто хоть раз видел создателя биткоина Сатоси Накамото? Никто. При этом у него очень устойчивый личный бренд. Скорее всего, у этого человека или у группы создателей личного бренда были какие-то конкретные бизнес-цели. И они достигнуты — криптовалюта существует, интерес к ней не пропадает.

Итак, у личного бренда могут быть вот такие цели:

Формирование имиджа компании.

Узнаваемость бренда компании.

Поиск партнеров (покупателей), инвесторов.

Повышение продаж через новых клиентов.

HR-бренд: наем сотрудников и их удержание.

Антикризисный пиар внутри компании, работа с клиентами.

Когда цели и задачи продуманы, необходимо разработтаь продвижение. Для этого нужна стратегия. Можно ее расписать вот в таком виде:





Но даже когда вы все это продумаете, не спешите радоваться. То, что мы представляем в голове про себя, про свои достижения, про свои успехи и то, как мы про это рассказываем, обычно сильно отличается от того, чего от нас ждут на рынке. Кажется, что все должны сразу вас заметить, но это совсем не так работает. Когда начинаете свое продвижение, лучше думайте так: «Рынок обо мне вообще ничего не знает, я для него „черный ящик“». И не ждите результатов слишком быстро.





О вас на рынке может быть какое-то впечатление — хорошее или плохое. Может быть, и вообще никакого впечатления нет. А вам нужно, чтобы через полгода вас воспринимали определнным образом. Что для этого сделать? Прежде всего, личный бренд — это продукт, который при выводе на рынок должен зажигать, заводить, драйвить, к нему должен проявляться интерес.

Как у любого продукта, так и у вас должны быть некие характеристики. Вот основные характеристики можно проследить на эволюции личного бренда Илона Маска:





Илон Маск, скорее всего, хотел сказать людям, что он уважаемый миллиардер, который уже всего достиг. Соответственно, внешняя атрибутика не главная, но она важна. Задумаетесь, как вы говорите, о чем вы говорите, какой у вас голос и так далее. Внешнее должно соответствовать внутреннему.

Личный бренд — это про то, чтобы подумать, кто я, чего я хочу в жизни, какая у меня миссия, какой мессендж я несу людям изнутри.

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Любой продукт должен вызывать ассоциации. Какие ассоциации возникают у людей, когда они смотрят на вас, когда они читают ваши посты, ваши выступления и так далее? Перед тем, как формировать стратегию, желательно продумать, какие пять прилагательных должны ассоциироваться с вами.

И, конечно, нужно понять, о чем вы будете рассказывать людям. На какую желаемую репутацию и какой имидж в деловой среде вы претендуете?





Варианты целей развития личного бренда предпринимателя

Ваш личный бренд, ваш образ должен транслировать определенные меседжи. То есть, выбирая о чем рассказывать в своем контенте, выступлениях в соцсетях, будьте внимательны и последовательны.

Например, сейчас в Беларуси и России начался запрос на то, чтобы продвигать бизнес. Неважно какого размера — собственники просто хотят привлечь партнеров, инвесторов.





Многие собственники задумались над тем, как это сделать. И столкнулись с проблемой: партнер, приезжая в Беларусь, ничего не понимает здесь. В данном случае личный бренд — это инструмент, чтобы партнер узнал рынок и поверил вам. На первый план выходят такие темы, как личность фаундеров: кто этот человек, какие личностные ценности в бизнесе, профессиональные скилы. Нужно сформировать доверие и показать финансовые результаты для подтверждения.

Если же вы, например, пытаетесь сформировать HR-бренд, чтобы в вашу компанию приходили сотрудники, то важно показать личность основателя и важность проекта. Можно, например, делать сториз из офиса с рассказами о рабочих задачах.

Очень частая цель — показать личную экспертность: коучи, психологи, преподаватели, тренеры начинают продвигать свой личный бренд именно для этого. В такой ситуации нужно транслировать профессиональные скилы, рассказывать про успешные кейсы, вызывать доверие через рассказ о том, как вы решаете тяжелые клиентские случаи. Как пример, рекомендую обратить внимание на Аркадия Морейниса — это российский инвестор, он очень круто транслирует свою экспертизу через собственный Telegram-канал.





Каждый его пост — это решение каких-то проблем: привлечение инвестиций, управление стартапами, взаимодействие с клиентами. И больше ничего. Его личный бренд — это четкая характеристика.

И, конечно, многие формируют личный бренд для клиента. Сейчас основная тенденция — клиенты хотят честности от вас как собственника, от компании, хотят получать эмоции, потому что компании чаще ассоциируется с личностью фаундера или директора, с личностью отдельных сотрудников.





Кстати, при любой стратегии в вашем личном бренде должно быть не более 15% чисто личной информации. Все-таки вы делаете все это ради бизнеса, а не для друзей.

Но личная жизнь должна присутствовать обязательно, потому что ваши увлечения, питомцы, кулинарные рецепты — все это рассказывает о вас как о человеке.

Сейчас набирает актуальность личный бренд руководителя в общении с клиентами и сотрудниками. Внешние факторы сильно давят, и мы как руководители становимся для клиентов и сотрудников человеком-ответом. От нас ждут рассказа о том, как жить дальше, как уменьшать не только рабочие, но и личные проблемы. Здесь инструменты личного бренда очень помогают завоевать больше лояльных клиентов.





Для этого важно выработать правила коммуникации. Сегодня личный бренд руководителя — это то, насколько оперативно компания отвечает на сообщения, насколько компания четко озвучивает цены и рассказывает об изменениях. Компания должна быть готова говорить о проблемах и решениях, которые она предлагает клиентам.

Допустим, повысились цены. Руководитель должен публично выйти перед клиентами «на сцену» и лично, глядя в глаза, рассказывать, что происходит. Писать письма каждую неделю, звонить ключевым клиентам, встречаться. То есть я бы порекомендовал максимально использовать свой собственный ресурс для выстраивания лояльности с клиентами. И с сотрудниками.

Это все очень связано с бизнес-процессами в вашей компании. Можете даже сделать небольшой тест: запишите на диктофон, как вы ставите задачи сотрудникам и как сотрудники ставят задачи друг другу. Потом узнайте, насколько глубоко сотрудники поняли смысл задачи. Сравните то, что у вас голове, с тем, что вам расскажут. Не пугайтесь, если увидите, что ваш образ не имеет ничего общего с реальностью и поручение искажено. Так происходит почти во всех компаниях. Так что для личного бренда придется в том числе заниматься настройкой коммуникаций.





Где брать темы для контент-плана

После разработки стратегии нужно заняться контент-планом. Предлагаю это делать через «распаковку личности»: это метод, который позволит вам максимально интересно и честно рассказывать о себе. По сути, это интервью, которое вы берете сами у себя. Вот основные вопросы:





Как продвигать личный бренд

Личный бренд — это такой же продукт, как и новый смартфон. И продвигать его стоит через классическую воронку продаж:

Установление контакта или привлечение внимания.

Выявление потребностей.

Презентация товара.

Работа с возражениями.

Завершение сделки (в нашем случае достижение цели).

А дальше будет полезно составить Customer Jorney Map:





Вот у вас есть 5 этапов. Подумайте, какой конкретно контент, какие конкретно темы подойдут для каждого из этапов. Просто задайте себе контрольный вопрос: «Что должна делать аудитория, когда она узнает мою историю успеха? В чем ценность?» Например, вы будете асоциироваться как мотиватор. Хорошо. Где вы будете про это рассказывать? И так далее.

Как выбрать формат

«Я не умею писать». Эта фраза — основная причина отказа от развития личного бренда. Но эта проблема решаема. Кроме того, ни один человек в мире, какой бы он талантливый ни был, не воспроизведет то, как вы видите свою компанию, свои цели и задачи. Поэтому я просто советую изучить такие форматы, как кейс или история успеха\провала. Вы можете это делать без особых навыков. Механика небольших статей, постов, сториз примерно одинаковая всегда:





Если не будете лениться и все сделаете правильно, то ваш личный бренд будет похож не на «новогоднюю елку», а на крепкое высокое дерево, которое нужно взращивать фактически всю жизнь.



