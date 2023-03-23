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В Минске стартовала международная книжная выставка-ярмарка
23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске стартовала международная книжная выставка-ярмарка" height="447" width="670">
«Мир книги без границ» – под таким слоганом в Минске стартовала международная книжная выставка-ярмарка. Она стала юбилейной, 30-й. Свои книги читателям представили издательства из 20-ти стран мира. А почетным гостем в этом году стала Россия. В ее павильоны заглянула корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.
История игрушек от средневековья до наших дней или все о мировом балете. Российские издатели привезли тысячи книг. Многих не найти в интернете, а часть и вовсе в единичном экземпляре. В этом году у стендов России особенно многолюдно. Для книгоманов здесь много сюрпризов.
А иранский павильон привлекает посетителей размером книг. Эта весит около шести килограммов. В ней картины известного национального художника. Издание коллекционное. На полках книги о достопримечательностях страны. Так хотят привлечь белорусских туристов.
«Скоро откроется прямой рейс Беларусь – Иран, поэтому мы хотели, чтобы белорусский народ больше познакомился с нашей историей, нашей культурой. Большинство книг, которые мы представляем, показывают туристические места Ирана», – отметил сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Беларуси Мортеза Занги Абади.
Ярмарка – это не только продажа уже растиражированных бестселлеров, но и презентация новинок. Так, сегодня читателям представили две книги о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. В них фотографии с раскопок мест массовых захоронений, уникальные свидетельства очевидцев. И скоро их станет больше. Ведь расследование продолжается.
В основном на выставке представлены белорусские издательства. За год в стране напечатали около 20 миллионов книг. Активно приобретают и белорусских классиков, и современников.
«Книга, которую можно после прочтения даже в электронном виде купить и поставить себе на полку в коллекцию, все-таки она остается настоящей ценностью, вот во имя этой ценности мы и проводим минскую международную книжную выставку-ярмарку», – объяснил министр информации Беларуси Владимир Перцов.
Идут на ярмарку не только за книгой. Здесь проходят встречи с авторами, презентации и лекции. Всего в программе более ста мероприятий. Организованы и зоны для чтения, чтобы ознакомиться с книгой перед покупкой.
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В основном на выставке представлены белорусские издательства. За год в стране напечатали около 20 миллионов книг.
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