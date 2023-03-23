В Минске стартовала международная книжная выставка-ярмарка

А иранский павильон привлекает посетителей размером книг. Эта весит около шести килограммов. В ней картины известного национального художника. Издание коллекционное. На полках книги о достопримечательностях страны. Так хотят привлечь белорусских туристов.

«Скоро откроется прямой рейс Беларусь – Иран, поэтому мы хотели, чтобы белорусский народ больше познакомился с нашей историей, нашей культурой. Большинство книг, которые мы представляем, показывают туристические места Ирана», – отметил сотрудник посольства Исламской Республики Иран в Беларуси Мортеза Занги Абади.

Ярмарка – это не только продажа уже растиражированных бестселлеров, но и презентация новинок. Так, сегодня читателям представили две книги о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. В них фотографии с раскопок мест массовых захоронений, уникальные свидетельства очевидцев. И скоро их станет больше. Ведь расследование продолжается.

«Мы рассказываем в первом издании об уничтоженных по каждой области населенных пунктах, городах, уничтоженном населении, новых сведениях по концлагерям, гетто. Приводим факты, доказательства в виде архивных, трофейных документов, которые раньше никогда не публиковались», – сказал начальник управления генеральной прокуратуры Беларуси по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Валерий Толкачев.

В основном на выставке представлены белорусские издательства. За год в стране напечатали около 20 миллионов книг. Активно приобретают и белорусских классиков, и современников.

«Книга, которую можно после прочтения даже в электронном виде купить и поставить себе на полку в коллекцию, все-таки она остается настоящей ценностью, вот во имя этой ценности мы и проводим минскую международную книжную выставку-ярмарку», – объяснил министр информации Беларуси Владимир Перцов.

Идут на ярмарку не только за книгой. Здесь проходят встречи с авторами, презентации и лекции. Всего в программе более ста мероприятий. Организованы и зоны для чтения, чтобы ознакомиться с книгой перед покупкой.