Двух девочек спасли из грязевой ловушки в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасли из смертельной ловушки. В Минске две девочки чуть не утонули в грязи, передает «МИР 24».



Это произошло в южных районах белорусской столицы. Дети гуляли и по пояс увязли в мягком грунте. Сначала их заметили прохожие – пытались вытащить самостоятельно, но не получилось. Тогда вызвали спасателей, а пока те ехали, удерживали девочек на поверхности.

Пострадавших в итоге удалось достать при помощи специального оборудования. С переохлаждением их отправили в больницу.