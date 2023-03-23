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Двух девочек спасли из грязевой ловушки в Минске
23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спасли из смертельной ловушки. В Минске две девочки чуть не утонули в грязи, передает «МИР 24».
Пострадавших в итоге удалось достать при помощи специального оборудования. С переохлаждением их отправили в больницу.
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Инцидент произошел в южных районах белорусской столицы. Дети гуляли и по пояс увязли в мягком грунте.
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