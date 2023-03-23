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Двух девочек спасли из грязевой ловушки в Минске

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасли из смертельной ловушки. В Минске две девочки чуть не утонули в грязи, передает «МИР 24».

Это произошло в южных районах белорусской столицы. Дети гуляли и по пояс увязли в мягком грунте. Сначала их заметили прохожие – пытались вытащить самостоятельно, но не получилось. Тогда вызвали спасателей, а пока те ехали, удерживали девочек на поверхности.

Пострадавших в итоге удалось достать при помощи специального оборудования. С переохлаждением их отправили в больницу.



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Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в южных районах белорусской столицы. Дети гуляли и по пояс увязли в мягком грунте.
 
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