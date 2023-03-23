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Юбилейная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске
23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
Тридцатый юбилейный «Международный квартал». В Минске открылась масштабная книжная выставка-ярмарка, передает «МИР 24».
Проект «Духовное наследие Беларуси» подготовила президентская библиотека. Редкие издания оцифровали, чтобы сделать их максимально доступными для посетителей. Рядом литература, представленная дипмиссиями двух десятков стран. Среди книг и работа писательницы Зои Колонтай, посвященная белорусской дипломатии.
«Мы хотим жить не только рядом, мы хотим жить вместе в мире и созидании. Проект только стартовал, и на сегодняшний день у нас порядка 60 уникальных изданий, которые составляют основу проекта. В дальнейшем, он долгосрочный, он будет и дальше пополняться», – отметила заместитель директора Президентской библиотеки Республики Беларусь Алла Пендо.
Форум проходит под слоганом «Мир книги без границ». Выставку можно будет посетить до 26 марта.
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Форум проходит под слоганом «Мир книги без границ». Выставку можно будет посетить до 26 марта.
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