ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юбилейная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юбилейная книжная выставка-ярмарка открылась в МинскеМинске" height="447" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

Тридцатый юбилейный «Международный квартал». В Минске открылась масштабная книжная выставка-ярмарка, передает «МИР 24».

Проект «Духовное наследие Беларуси» подготовила президентская библиотека. Редкие издания оцифровали, чтобы сделать их максимально доступными для посетителей. Рядом литература, представленная дипмиссиями двух десятков стран. Среди книг и работа писательницы Зои Колонтай, посвященная белорусской дипломатии.

«В первую очередь она рассчитана на дипломатов. Она рассчитана на исследователей белорусской истории, истории дипломатической службы, студентов. Но хочу сказать, что она рассчитана на широкого читателя, который интересуется историей нашей страны», – рассказала писательница Зоя Колонтай.

«Мы хотим жить не только рядом, мы хотим жить вместе в мире и созидании. Проект только стартовал, и на сегодняшний день у нас порядка 60 уникальных изданий, которые составляют основу проекта. В дальнейшем, он долгосрочный, он будет и дальше пополняться», – отметила заместитель директора Президентской библиотеки Республики Беларусь Алла Пендо.

Форум проходит под слоганом «Мир книги без границ». Выставку можно будет посетить до 26 марта.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум проходит под слоганом «Мир книги без границ». Выставку можно будет посетить до 26 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Двух девочек спасли из грязевой ловушки в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2023
Mir24.TV Belarus
23.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика