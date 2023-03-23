Юбилейная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тридцатый юбилейный «Международный квартал». В Минске открылась масштабная книжная выставка-ярмарка, передает «МИР 24».

Проект «Духовное наследие Беларуси» подготовила президентская библиотека. Редкие издания оцифровали, чтобы сделать их максимально доступными для посетителей. Рядом литература, представленная дипмиссиями двух десятков стран. Среди книг и работа писательницы Зои Колонтай, посвященная белорусской дипломатии.

«В первую очередь она рассчитана на дипломатов. Она рассчитана на исследователей белорусской истории, истории дипломатической службы, студентов. Но хочу сказать, что она рассчитана на широкого читателя, который интересуется историей нашей страны», – рассказала писательница Зоя Колонтай.

«Мы хотим жить не только рядом, мы хотим жить вместе в мире и созидании. Проект только стартовал, и на сегодняшний день у нас порядка 60 уникальных изданий, которые составляют основу проекта. В дальнейшем, он долгосрочный, он будет и дальше пополняться», – отметила заместитель директора Президентской библиотеки Республики Беларусь Алла Пендо.

Форум проходит под слоганом «Мир книги без границ». Выставку можно будет посетить до 26 марта.