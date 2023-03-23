ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Узбекские спасатели освоили в Беларуси работу при авиапроисшествиях

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Узбекские спасатели освоили в Беларуси работу при авиапроисшествиях
 Фото: МТРК «МИР»

В МЧС Беларуси начали обучать узбекских спасателей, которые работают в аэропортах. Для них на макетах самолетов моделируют чрезвычайные ситуации, например, возгорание в салоне или двигателе, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В самолете пожар: вспыхнул ноутбук. Борт экстренно посадили в ближайшем аэропорту. Стюардессы эвакуировали пассажиров, но двое остались в задымленном пространстве. Такую легенду отрабатывают спасатели.

Возгорание гаджетов – самая частая причина пожаров в салоне самолета. Изнутри он сгорает полностью за пять минут. Проводка плавится как свеча. Работать в такой обстановке Миролиму Усманову не приходилось. За двадцать лет в МЧС он ликвидировал пожар не в одном десятке зданий Ташкента. Но у авиапроисшествий свои особенности.

«Здесь маленькое пространство, и спасать людей нужно в большем количестве, чем в здании. На территории аэропорта в течение трех минут надо подъехать и сделать боевое развертывание», – сказал начальник отдела по обеспечению пожарной безопасности МЧС Узбекистана Миролим Усманов.

Белорусы проводят для спасателей из Узбекистана двухнедельный курс. Моделируют десятки сценариев.

«Очень много вариантов может быть. Возможно такое, что чрезвычайная ситуация произошла на высоте, и уже на земле силы в состоянии готовности находятся. То есть, покрывают взлетно-посадочную полосу полностью пеной на расстоянии километр-полтора. Самолет приземляется на пенную подушку, и сразу идет реагирование», –рассказал преподаватель международного центра подготовки спасателей Илья Скорупич.

Пять самых отчаянных посадок в истории гражданской авиации

Здесь в основном практика. Спасатели учат коллег, как открывать двери самолета, эвакуировать пассажиров, потушить борт, оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Что-то в новинку даже опытным сотрудникам МЧС.

А это имитация разгерметизации. Спасатели, стюардессы и пилоты должны знать, что делать в аварийной ситуации не только в теории.

На учебной базе имитируют тысячи других чрезвычайных ситуаций от химических аварий до тушения нефтебазы. Тренировки проходят в том числе на настоящих самолетах.

«Мы сегодня готовы обучать и горноспасателей, и газоспасателей, всех, кто связан с любыми видами чрезвычайных ситуаций. Если это или землетрясение, или спасение на воде, спасение в лесу, использование квадрокоптеров, тушение электромобилей», –пояснил начальник международного центра подготовки спасателей Виталий Бабич.

Белорусский центр – базовая организация подготовки спасателей в СНГ. Но приезжают и специалисты из дальнего зарубежья. Каждый год международный центр подготовки спасателей обучает больше пяти тысяч человек. Из них около 10% связаны с авиацией.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские специалисты моделируют для коллег из Узбекистана десятки сценариев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Историк назвал военные подразделения, уничтожившие Хатынь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2023
Mir24.TV Belarus
23.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика