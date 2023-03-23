Узбекские спасатели освоили в Беларуси работу при авиапроисшествиях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В МЧС Беларуси начали обучать узбекских спасателей, которые работают в аэропортах. Для них на макетах самолетов моделируют чрезвычайные ситуации, например, возгорание в салоне или двигателе, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В самолете пожар: вспыхнул ноутбук. Борт экстренно посадили в ближайшем аэропорту. Стюардессы эвакуировали пассажиров, но двое остались в задымленном пространстве. Такую легенду отрабатывают спасатели.

Возгорание гаджетов – самая частая причина пожаров в салоне самолета. Изнутри он сгорает полностью за пять минут. Проводка плавится как свеча. Работать в такой обстановке Миролиму Усманову не приходилось. За двадцать лет в МЧС он ликвидировал пожар не в одном десятке зданий Ташкента. Но у авиапроисшествий свои особенности.

«Здесь маленькое пространство, и спасать людей нужно в большем количестве, чем в здании. На территории аэропорта в течение трех минут надо подъехать и сделать боевое развертывание», – сказал начальник отдела по обеспечению пожарной безопасности МЧС Узбекистана Миролим Усманов.

Белорусы проводят для спасателей из Узбекистана двухнедельный курс. Моделируют десятки сценариев.

«Очень много вариантов может быть. Возможно такое, что чрезвычайная ситуация произошла на высоте, и уже на земле силы в состоянии готовности находятся. То есть, покрывают взлетно-посадочную полосу полностью пеной на расстоянии километр-полтора. Самолет приземляется на пенную подушку, и сразу идет реагирование», –рассказал преподаватель международного центра подготовки спасателей Илья Скорупич.

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