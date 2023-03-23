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Узбекские спасатели освоили в Беларуси работу при авиапроисшествиях
23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В МЧС Беларуси начали обучать узбекских спасателей, которые работают в аэропортах. Для них на макетах самолетов моделируют чрезвычайные ситуации, например, возгорание в салоне или двигателе, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В самолете пожар: вспыхнул ноутбук. Борт экстренно посадили в ближайшем аэропорту. Стюардессы эвакуировали пассажиров, но двое остались в задымленном пространстве. Такую легенду отрабатывают спасатели.
Возгорание гаджетов – самая частая причина пожаров в салоне самолета. Изнутри он сгорает полностью за пять минут. Проводка плавится как свеча. Работать в такой обстановке Миролиму Усманову не приходилось. За двадцать лет в МЧС он ликвидировал пожар не в одном десятке зданий Ташкента. Но у авиапроисшествий свои особенности.
Белорусы проводят для спасателей из Узбекистана двухнедельный курс. Моделируют десятки сценариев.
«Очень много вариантов может быть. Возможно такое, что чрезвычайная ситуация произошла на высоте, и уже на земле силы в состоянии готовности находятся. То есть, покрывают взлетно-посадочную полосу полностью пеной на расстоянии километр-полтора. Самолет приземляется на пенную подушку, и сразу идет реагирование», –рассказал преподаватель международного центра подготовки спасателей Илья Скорупич.
Здесь в основном практика. Спасатели учат коллег, как открывать двери самолета, эвакуировать пассажиров, потушить борт, оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Что-то в новинку даже опытным сотрудникам МЧС.
А это имитация разгерметизации. Спасатели, стюардессы и пилоты должны знать, что делать в аварийной ситуации не только в теории.
На учебной базе имитируют тысячи других чрезвычайных ситуаций от химических аварий до тушения нефтебазы. Тренировки проходят в том числе на настоящих самолетах.
«Мы сегодня готовы обучать и горноспасателей, и газоспасателей, всех, кто связан с любыми видами чрезвычайных ситуаций. Если это или землетрясение, или спасение на воде, спасение в лесу, использование квадрокоптеров, тушение электромобилей», –пояснил начальник международного центра подготовки спасателей Виталий Бабич.
Белорусский центр – базовая организация подготовки спасателей в СНГ. Но приезжают и специалисты из дальнего зарубежья. Каждый год международный центр подготовки спасателей обучает больше пяти тысяч человек. Из них около 10% связаны с авиацией.
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Белорусские специалисты моделируют для коллег из Узбекистана десятки сценариев.
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