Погода в СНГ: В Беларуси зацвели первоцветы, в Кыргызстане архары встречают весну

В Бишкеке вновь потеплело – столице Кыргызстана сегодня плюс 17, солнечно. Такая же погода почти на всей территории республики, кроме Нарынской области. Там ветрено и всего три градуса тепла. В Иссык-Кульской области, несмотря на то, что в горах все еще лежит снег, животные природного парка «Хан-Тенгри» чувствуют приход весны. Одному из посетителей удалось снять краснокнижных архаров, греющихся на солнце. Они всю зиму провели в низине и сейчас время подниматься в горы.



Весна все больше вступает в свои права. Сегодня в Беларуси тепло и облачно. Ветер теплый, юго-западный, температура до плюс 19 градусов в южных регионах. В Минске прохладнее, до плюс 14. В Беловежской пуще заметили первоцветы. Печеночница – один из самых ранних цветов. Зацветает, как только сойдет снег. Но радует глаз недолго – чуть больше недели.

В Ереване плюс 18 и солнце весь день. Кратковременные осадки ожидаются в Шираке, Лори и Тавуше. Несмотря на это, по городским улицам многие передвигаются на самокатах, а на загородных трассах все чаще слышен гул мотоциклетных моторов.

Это не только любители быстрой и свободной езды. Весной в Армении увеличивается спрос на туры на мотоциклах. Мобильный транспорт позволяет путешествовать по труднодоступным маршрутам.