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Погода в СНГ: В Беларуси зацвели первоцветы, в Кыргызстане архары встречают весну

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: В Беларуси зацвели первоцветы, в Кыргызстане архары встречают весну
 Фото: МТРК «МИР»

В Москве окончательно утвердилась весенняя погода. Воздух в столичном регионе прогреется сегодня до 11 градусов, дождь ожидается небольшой, ветер умеренный. О погоде в странах Содружества – в материалах корреспондентов «МИР 24».

На большей части Казахстана сегодня солнечная и умеренно теплая погода. В Астане без осадков и плюс 5 градусов, ночью до минус 10. В Алматы воздух прогреется до 16 градусов. Из-за потепления в горах Алматинской области сохраняется вероятность схода лавин. Спасатели предупреждают отдыхающих и туристов об опасности и просят не выходить на склоны, чтобы не спровоцировать движение снежных масс. А также соблюдать правила поведения в горной местности.

В Бишкеке вновь потеплело – столице Кыргызстана сегодня плюс 17, солнечно. Такая же погода почти на всей территории республики, кроме Нарынской области. Там ветрено и всего три градуса тепла. В Иссык-Кульской области, несмотря на то, что в горах все еще лежит снег, животные природного парка «Хан-Тенгри» чувствуют приход весны. Одному из посетителей удалось снять краснокнижных архаров, греющихся на солнце. Они всю зиму провели в низине и сейчас время подниматься в горы.

Весна все больше вступает в свои права. Сегодня в Беларуси тепло и облачно. Ветер теплый, юго-западный, температура до плюс 19 градусов в южных регионах. В Минске прохладнее, до плюс 14. В Беловежской пуще заметили первоцветы. Печеночница – один из самых ранних цветов. Зацветает, как только сойдет снег. Но радует глаз недолго – чуть больше недели.

В Ереване плюс 18 и солнце весь день. Кратковременные осадки ожидаются в Шираке, Лори и Тавуше. Несмотря на это, по городским улицам многие передвигаются на самокатах, а на загородных трассах все чаще слышен гул мотоциклетных моторов.
Это не только любители быстрой и свободной езды. Весной в Армении увеличивается спрос на туры на мотоциклах. Мобильный транспорт позволяет путешествовать по труднодоступным маршрутам.



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Теги: Минск
 
 
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В Алматы воздух прогреется до 16 градусов. Из-за потепления в горах сохраняется вероятность схода лавин.
 
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