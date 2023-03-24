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Спасатели помогают жителям Беларуси пережить паводки
24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За короткий срок русла реки Неман превратились в болото. Берегов не видно. Под водой оказались огороды, собачьи будки и мелкие постройки. С каждым днем вода все прибывает.
Для Тамары Митюли такие паводки просто лужи. Жительница деревни Новый Свержень (Минская область) с водой на участке встречает каждую весну. А этой зимой температурные качели приводили к паводкам уже трижды. Жить по колено в воде пенсионерке не привыкать. Только посевы жалко.
«И мы даже в мокрую землю сажали картошку. Трактора наши буксовали, и сажали прямо в грязь, считайте, картошку. Если вода не спадет, куда ж мы ее посадим? Там же будет вода», – сказала Тамара Митюля.
Собак в дом, кур на чердак. К «водному» сезону лучше готовиться заранее. Пока ситуация не критичная, паводки держатся пару дней. Но сельчане по опыту знают: со стихией бороться бесполезно.
«Разговоры были про эту насыпь. Вот насыпали, собирали соседи, мне все говорили, давай деньги. Я все говорю: уровень Немана, это ж природа, вы ничего не сделаете. Вот лежит насыпь, а у меня вода», – рассказала жительница деревни Новый Свержень Валентина Каменко.
Ситуацию в регионе мониторят службы МЧС. В арсенале лодки, подмостки и насосы. При большой воде готовы помочь всеми способами. Даже доставлять на лодках на работу или в магазин.
«Вызовы случаются не единожды даже в течение часа. Одному человеку необходимо попасть в больницу, производим его транспортировку. Другому необходимо попасть в магазин. Можем произвести откачку, спасти имущество», – пояснил начальник Столбцовского районного отдела по ЧС Андрей Герасименко.
В похожей ситуации оказался юго-запад республики – Брестская и Гомельская области. Резкого подъема воды синоптики не прогнозируют. Благодаря теплой зиме почти весь снег уже сошел.
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В арсенале МЧС есть лодки, подмостки и насосы. При большой воде готовы помочь всеми способами – даже доставлять на лодках на работу или в магазин.
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