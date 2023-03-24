Спасатели помогают жителям Беларуси пережить паводки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За короткий срок русла реки Неман превратились в болото. Берегов не видно. Под водой оказались огороды, собачьи будки и мелкие постройки. С каждым днем вода все прибывает.

Для Тамары Митюли такие паводки просто лужи. Жительница деревни Новый Свержень (Минская область) с водой на участке встречает каждую весну. А этой зимой температурные качели приводили к паводкам уже трижды. Жить по колено в воде пенсионерке не привыкать. Только посевы жалко.

«И мы даже в мокрую землю сажали картошку. Трактора наши буксовали, и сажали прямо в грязь, считайте, картошку. Если вода не спадет, куда ж мы ее посадим? Там же будет вода», – сказала Тамара Митюля.

Спасти дачу от большой воды

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