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Мусороперерабатывающие заводы увеличили мощности в Беларуси

24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мусороперерабатывающие заводы увеличили мощности в Беларуси
 Фото: «Мир 24»

Мусороперерабатывающие заводы Беларуси увеличили мощности. Больше отходов стали сортировать на полигонах, а разделенным пластику, бумаге и стеклу нашли новые способы использования, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Это место – гарант чистоты столицы. Если хоть на день остановить работу полигона под Минском, нынешнюю опрятность города придется восстанавливать месяц. Здесь, среди пластиковых пакетов и чаек часть мусора сортируют. Остальное приходится захоранивать.

Шанс на вторую жизнь есть у того мусора, что не доехал до полигона. На сортировочной линии работники отбирают сырье по видам. Отдельно бумагу, стекло, пластиковые бутылки, пакеты.

«Мы принимаем довольно-таки много мусора. И процент отбора у нас довольно-таки велик. То есть захоронить стекло – это неправильно, захоронить ПЭТ-бутылку, которая очень долго разлагается, тоже неправильно. Даем вторую жизнь, получаем прибыль», – рассказал начальник участка сортировки и прессования Денис Волоха.

Отходы прессуют в большие тюки. После на продажу. В последнее время местные заводы все чаще обращаются к вторичной переработке.

Из пластиковой бутылки сделают вот такие хлопья. Этот материал впоследствии послужит составляющей для упаковки или пленки. Картон поедет на бумажную фабрику и станет новым листом А4. Переродится и стекло. Так предприятия экономят на покупке импортного.

«Больший процент стекла, оно тяжелое, бумага и полимеры – это основной объем. По прошлому году общий объем выборки ВМРов составил около 8%. В этих процентах 95% – это бумага, стекло и пластик», – отметил заместитель директора предприятия по обращению с отходами Игорь Сухаревич.

И если перерабатывающие компании ищут новые подходы, проблема с разделением отходов дома остается, говорят специалисты. Кроме органики, на полигоны продолжают попадать техника, текстиль, резина. А это тормозит работу линий сортировки.

За последние 10 лет объемы сбора вторсырья увеличились вдвое. В 2022-м вышли на показатель более 800 тысяч тонн.



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Больше отходов стали сортировать на полигонах, а разделенным пластику, бумаге и стеклу нашли новые способы использования.
 
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