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Мусороперерабатывающие заводы увеличили мощности в Беларуси
24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мусороперерабатывающие заводы Беларуси увеличили мощности. Больше отходов стали
Это место – гарант чистоты столицы. Если хоть на день остановить работу полигона под Минском, нынешнюю опрятность города придется восстанавливать месяц. Здесь, среди пластиковых пакетов и чаек часть мусора сортируют. Остальное приходится захоранивать.
Отходы прессуют в большие тюки. После на продажу. В последнее время местные заводы все чаще обращаются к вторичной переработке.
И если перерабатывающие компании ищут новые подходы, проблема с разделением отходов дома остается, говорят специалисты. Кроме органики, на полигоны продолжают попадать техника, текстиль, резина. А это тормозит работу линий сортировки.
За последние 10 лет объемы сбора вторсырья увеличились вдвое. В 2022-м вышли на показатель более 800 тысяч тонн.
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Больше отходов стали сортировать на полигонах, а разделенным пластику, бумаге и стеклу нашли новые способы использования.
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