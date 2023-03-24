|
Как развивается рынок SportTech: тренды и перспективы в 2023 году
24.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
К 2027 году
Тренировки в виртуальной реальности
—
С помощью VR проводят интервальные тренировки или, например, занятия по боксу. Геймификация процесса и удобство самой технологии позволяют поддерживать постоянную вовлеченность тренирующихся. Поэтому монетизируется здесь не только разовая продажа шлема, но и обновляемая подписка, которая необходима для доступа к новым тренировкам.
Искусственный интеллект
Современный маркетинг приучил нас к персонализации. В спортивных технологиях эту задачу решает искусственный интеллект (ИИ).
Например, приложение Artifit через камеру смартфона контролирует, насколько правильно пользователь выполняет упражнение. Экосистема приложений Weight Watchers с помощью ИИ мониторит питание, активность и сон своего подписчика. FitStars использует ИИ для того, чтобы рекомендовать тренировки индивидуально. Если пользователь хочет похудеть, система предложит интенсивные тренировки 3 раза в неделю, а если он не занимался спортом ранее, то нагрузка будет повышаться постепенно.
Аналитики
Объединение SportTech и HealthTech
Исследование
В ближайшие годы мы будем наблюдать взрывной рост каждой технологии, которая позволяет самостоятельно диагностировать состояние здоровья за несколько секунд.
Носимые устройства
Этот тренд становится логичным следствием предыдущего. Основные носители спортивно-медицинских технологий — фитнес-трекеры, умные часы, одежда и обувь. Согласно исследованию
При этом концентрация рынка — средняя. На нем пока нет высокой конкуренции, но нет и монополистов.
Это значит, что в 2023 году стартапам в этой нише достаточно быть впереди других игроков всего на шаг, а не на десять, чтобы получить интерес потребителя.
Умные тренажеры для дома
В пандемию продажи тренажеров для умного дома подскочили вверх, и тренд остается устойчивым по сей день. В квартирах появляются небольшие интеллектуальные версии велотренажеров, беговых дорожек, гантелей.
Самый известный игрок на этом рынке — домашний велотренажер Peloton. Подписка дает возможность тренироваться в реальном времени с другими пользователями и тренерами. Спрос на такие устройства растет: в 2019-м их клиентская база достигла 1 млн человек, а в 2022-м — более 3 млн. При этом компания все время стремится к снижению цены на тренажер, чтобы сделать его доступным для всех.
Мы считаем, что умные тренажеры для дома будут оставаться сильным трендом в ближайшие несколько лет, поэтому сами готовимся к запуску смарт-зеркала на базе платформы FitStars — сейчас выбираем производителя и адаптируем приложение под новый формат.
Приложения для домашних тренировок
Домашний фитнес может быть разным: групповые или индивидуальные занятия, в записи или онлайн. Но время показало, что, например, занятия с персональным тренером онлайн пользователей не заинтересовали. Подобные проекты так и не смогли масштабироваться, потому что их вытеснили более дешевые и увлекательные сервисы — фитнес-приложения.
Мы на этом рынке более 5 лет, поэтому видим, что предпринимателям стоит предложить потребителю еще более дешевый, удобный и многофункциональный продукт, чтобы заинтересовать. Например, приложение с короткими видеотренировками, которые всегда будут в гаджете или на ТВ-приставке — нужно лишь оформить подписку, чтобы заниматься без ограничений.
Сложные и дорогие решения для премиум-сегмента на российском рынке приживаются плохо. Если вы планируете развиваться на нем, то ориентируйтесь на широкие массы. Тем более количество людей, ориентированных на ЗОЖ, растет с каждым годом.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2027 году ожидается, что мировой рынок спортивных технологий достигнет $ 41,28 млрд, тогда как сейчас объем отрасли составляет $ 21,9 млрд. Для инвесторов, стартаперов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)