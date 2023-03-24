Как развивается рынок SportTech: тренды и перспективы в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

К 2027 году ожи дается , что мировой рынок спортивных технологий достигнет $ 41,28 млрд, тогда как сейчас объем отрасли составляет $ 21,9 млрд. Для инвесторов, стартаперов и предпринимателей открывается целый ряд возможностей. Основатель крупнейшей в России фитнес-платформы FitStars Илья Капустин рассказал «Про бизнес» о том, что ждет индустрию SportTech и какие направления бизнеса станут наиболее прибыльными в 2023 году.



Илья Капустин

Основатель фитнес-платформы FitStars

Тренировки в виртуальной реальности

— Статистика показывает , что продажи шлемов виртуальной реальности растут с каждым годом. Технологии AR и VR сыграют ключевую роль в появлении метавселенной — нового поколения интернета. Стартапы, внедряющие эти технологии уже сейчас, первыми завоюют внимание пользователей.

С помощью VR проводят интервальные тренировки или, например, занятия по бокс у . Геймификация процесса и удобство самой технологии позволяют поддерживать постоянную вовлеченность тренирующихся. Поэтому монетизируется здесь не только разовая продажа шлема, но и обновляемая подписка, которая необходима для доступа к новым тренировкам.

Искусственный интеллект

Современный маркетинг приучил нас к персонализации. В спортивных технологиях эту задачу решает искусственный интеллект (ИИ).

Например, приложение Artifit через камеру смартфона контролирует, насколько правильно пользователь выполняет упражнение. Экосистема приложений Weight Watchers с помощью ИИ мониторит питание, активность и сон своего подписчика. FitStars использует ИИ для того, чтобы рекомендовать тренировки индивидуально. Если пользователь хочет похудеть, система предложит интенсивные тренировки 3 раза в неделю, а если он не занимался спортом ранее, то нагрузка будет повышаться постепенно.

Аналитики McKinsey выяснили, что компании, которые внедряют ИИ, увеличивают прибыль минимум на 5%. Технология может стать триггером роста для любых спортивных технологий: приложений, гаджетов, оборудования.



Фото: news.myseldon.com

Объединение SportTech и HealthTech

Исследование NPD Group показало, что продажи смарт-часов выросли на 60% с появлением функций контроля здоровья. Так, в спортивной технике появляются сканеры ЭКГ, которые измеряют электрические сигналы в сердце и предупреждают о потенциально опасных для жизни состояниях, например фибрилляции предсердий. Мониторинг SpO2 измеряет уровень кислорода в крови и предупреждает о возможных заболеваниях дыхательных органов.

В ближайшие годы мы будем наблюдать взрывной рост каждой технологии, которая позволяет самостоятельно диагностировать состояние здоровья за несколько секунд.

Носимые устройства

Этот тренд становится логичным следствием предыдущего. Основные носители спортивно-медицинских технологий — фитнес-трекеры, умные часы, одежда и обувь. Согласно исследованию Mordor Intelligence , рынок носимых устройств развивается быстрыми темпами. За 5 лет ожидается рост в 9,82% относительно 2020 года.





При этом концентрация рынка — средняя. На нем пока нет высокой конкуренции, но нет и монополистов.

Это значит, что в 2023 году стартапам в этой нише достаточно быть впереди других игроков всего на шаг, а не на десять, чтобы получить интерес потребителя.

Умные тренажеры для дома

В пандемию продажи тренажеров для умного дома подскочили вверх, и тренд остается устойчивым по сей день. В квартирах появляются небольшие интеллектуальные версии велотренажеров, беговых дорожек, гантелей.

Самый известный игрок на этом рынке — домашний велотренажер Peloton. Подписка дает возможность тренироваться в реальном времени с другими пользователями и тренерами. Спрос на такие устройства растет: в 2019-м их клиентская база достигла 1 млн человек, а в 2022-м — более 3 млн. При этом компания все время стремится к снижению цены на тренажер, чтобы сделать его доступным для всех.

Мы считаем, что умные тренажеры для дома будут оставаться сильным трендом в ближайшие несколько лет, поэтому сами готовимся к запуску смарт-зеркала на базе платформы FitStars — сейчас выбираем производителя и адаптируем приложение под новый формат.



Фото: fitseven.ru

Приложения для домашних тренировок

Домашний фитнес может быть разным: групповые или индивидуальные занятия, в записи или онлайн. Но время показало, что, например, занятия с персональным тренером онлайн пользователей не заинтересовали. Подобные проекты так и не смогли масштабироваться, потому что их вытеснили более дешевые и увлекательные сервисы — фитнес-приложения.

Мы на этом рынке более 5 лет, поэтому видим, что предпринимателям стоит предложить потребителю еще более дешевый, удобный и многофункциональный продукт, чтобы заинтересовать. Например, приложение с короткими видеотренировками, которые всегда будут в гаджете или на ТВ-приставке — нужно лишь оформить подписку, чтобы заниматься без ограничений.

Сложные и дорогие решения для премиум-сегмента на российском рынке приживаются плохо. Если вы планируете развиваться на нем, то ориентируйтесь на широкие массы. Тем более количество людей, ориентированных на ЗОЖ, растет с каждым годом.