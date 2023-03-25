Очередь из фур на белорусско-польской границе выросла до 30 километров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очередь из фур на единственном действующем грузовом пункте пропуска на белорусско-польской границе «Козловичи-Кукурыки» выросла до 30 километров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко.

По его словам, причина – в работе польской стороне. При этом Шулейко отметил, что на границе обеспечен порядок, налажено взаимодействие всех служб.

Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что польские службы искусственно замедляют оформление на въезд в страну, создавая напряженную ситуацию на белорусской стороне границы.

С февраля Польша приостановила работу пограничного пункта «Бобровники-Берестовица». Сейчас на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска – «Козловичи-Кукурыки» – для грузового транспорта, «Брест-Тересполь» – для легкового.