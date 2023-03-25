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Очередь из фур на белорусско-польской границе выросла до 30 километров
25.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очередь из фур на единственном действующем грузовом пункте пропуска на белорусско-польской границе «Козловичи-Кукурыки» выросла до 30 километров, сообщает
По его словам, причина – в работе польской стороне. При этом Шулейко отметил, что на границе обеспечен порядок, налажено взаимодействие всех служб.
Ранее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что польские службы
С февраля Польша приостановила работу пограничного пункта «Бобровники-Берестовица». Сейчас на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска – «Козловичи-Кукурыки» – для грузового транспорта, «Брест-Тересполь» – для легкового.
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Сейчас на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска – «Козловичи-Кукурыки» – для грузового транспорта, «Брест-Тересполь» – для легкового.
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