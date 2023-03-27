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Stand Up про поиск инвестора, флеты и "бизнес как семья"

27.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Stand Up про поиск инвестора, флеты и "бизнес как семья"

Иногда поиск инвестиций в проект может превратиться в приключение, а иногда всё может пойти самым банальным образом.

Историю поиска инвестора для своего первого бизнеса руководитель Malimon Ecosystem Глеб Герасимович вспоминал на “Шоу Историй” с комиками StandUP v Cube. Посмотрите, что из этого получилось.

Вообще, рассказывать о своём проекте со сцены полезно: умение выступать, самоирония, острый ум и юмор – все это качества, которые могут привлечь внимание и заинтересовать вашу аудиторию.

Так бизнес-проекты и стартапы, которые нуждаются в инвестициях, 2 апреля смогут выйти на сцену Malimon Invest Day, чтобы побороться за внимание инвесторов.

Вы тоже можете подать заявку, зарегистрировавшись на сайте и заполнив анкету.

На Malimon Invest Day также можно будет прийти как гость, – в программе лекции спикеров, выступления комиков StandUP v Cube, нетворкинг-игры и консультации от школы управления “Mенеджетик” и юридического бюро “А-квадратум”, а также розыгрыши подарков от организаторов и партнеров мероприятия: печатного центра “Попугай”, коворкинг-пространства “Кампус”, мастерской "Viking's craft company” и облачного провайдера ActiveCloud.

“Про бизнес” выступает генеральным информационным партнёром мероприятия.

 
 
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Иногда поиск инвестиций в проект может превратиться в приключение, а иногда всё может пойти самым банальным образом.
 
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