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Stand Up про поиск инвестора, флеты и "бизнес как семья"
27.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Иногда поиск инвестиций в проект может превратиться в приключение, а иногда всё может пойти самым банальным образом.
Историю поиска инвестора для своего первого бизнеса руководитель Malimon Ecosystem Глеб Герасимович вспоминал на “Шоу Историй” с комиками StandUP v Cube.
Вообще, рассказывать о своём проекте со сцены полезно: умение выступать, самоирония, острый ум и юмор – все это качества, которые могут привлечь внимание и заинтересовать вашу аудиторию.
Так бизнес-проекты и стартапы, которые нуждаются в инвестициях, 2 апреля смогут выйти на сцену Malimon Invest Day, чтобы побороться за внимание инвесторов.
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На Malimon Invest Day также можно будет прийти как гость, – в программе лекции спикеров, выступления комиков StandUP v Cube, нетворкинг-игры и консультации от школы управления “Mенеджетик” и юридического бюро “А-квадратум”, а также розыгрыши подарков от организаторов и партнеров мероприятия: печатного центра “Попугай”, коворкинг-пространства “Кампус”, мастерской "Viking's craft company” и облачного провайдера ActiveCloud.
“Про бизнес” выступает генеральным информационным партнёром мероприятия.
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Иногда поиск инвестиций в проект может превратиться в приключение, а иногда всё может пойти самым банальным образом.
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