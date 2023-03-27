Посольство Зимбабве открылось в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посольство Зимбабве начало свою работу в Беларуси. Его открытие укрепит сотрудничество двух стран, рассказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на переговорах с африканским коллегой Фредериком Шавой, сообщает «МИР 24».

Главы МИД обсудили и развитие взаимной торговли между странами. В частности, ход выполнения контрактов о поставке в Зимбабве белорусской сельскохозяйственной и пожарной техники, а также строительство зернохранилищ в африканской стране. Кроме того, стороны обменялись мнениями и по политическим вопросам. Обе страны находятся под санкциями и готовы вместе противостоять внешнему давлению.

«Наши позиции едины в том, что односторонние и принудительные меры незаконны и несовместимы с целями и принципами устава ООН. Эта практика должна быть прекращена. Более того, опыт Беларуси и Зимбабве свидетельствует об устойчивости наших экономик в условиях незаконного санкционного давления», –подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Министры обсудили соглашения, которые ранее подписали президенты Беларуси и Зимбабве, в том числе и дорожную карту по их реализации. Она включает 65 мероприятий в разных сферах: от политики, торговки и сельского хозяйства до здравоохранения, науки и энергетики.