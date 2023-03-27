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Посольство Зимбабве открылось в Беларуси
27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посольство Зимбабве начало свою работу в Беларуси. Его открытие укрепит сотрудничество двух стран, рассказал министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на переговорах с африканским коллегой Фредериком Шавой, сообщает «МИР 24».
Главы МИД обсудили и развитие взаимной торговли между странами. В частности, ход выполнения контрактов о поставке в Зимбабве белорусской сельскохозяйственной и пожарной техники, а также строительство зернохранилищ в африканской стране. Кроме того, стороны обменялись мнениями и по политическим вопросам. Обе страны находятся под санкциями и готовы вместе противостоять внешнему давлению.
Министры обсудили соглашения, которые ранее подписали президенты Беларуси и Зимбабве, в том числе и дорожную карту по их реализации. Она включает 65 мероприятий в разных сферах: от политики, торговки и сельского хозяйства до здравоохранения, науки и энергетики.
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Открытие посольства укрепит сотрудничество двух стран, уверен министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, который провел переговоры с африканским коллегой...
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