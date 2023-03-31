«Я займусь этим»: Александр Лукашенко обещал похудеть

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Система регулирования цен, введенная в Беларуси в октябре прошлого года, требует дальнейшего совершенствования. Об этом президент Александр Лукашенко сказал в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, что в октябре 2022 года Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и 7 октября подписал директиву – ввести регулирования цен и обеспечить контроль ценовой дисциплины. Им была поставлена цель удержать инфляцию в пределах 8% в год.

«Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решению по ценообразованию? – сказал Лукашенко, выступая с посланием народу. – «Рухнем», простите, «жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будут кожа да кости» Кто похудел? На меня посмотрите, увидите», – сказал Лукашенко, вызвав аплодисменты зала.

«А что вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим», – пообещал президент.