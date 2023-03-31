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«Я займусь этим»: Александр Лукашенко обещал похудеть
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Система регулирования цен, введенная в Беларуси в октябре прошлого года, требует дальнейшего совершенствования. Об этом президент Александр Лукашенко сказал в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Напомним, что в октябре 2022 года Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и 7 октября подписал директиву – ввести регулирования цен и обеспечить контроль ценовой дисциплины. Им была поставлена цель удержать инфляцию в пределах 8% в год.
«А что вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим», – пообещал президент.
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По словам президента Беларуси, введенная им система регулирования цен требует совершенствования.
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