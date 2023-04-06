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Лукашенко назвал производственную кооперацию ключевым направлением отношений России и Беларуси

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал производственную кооперацию ключевым направлением отношений России и Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму более чем в 1,5 млрд рублей, а расчеты стратегическими товарами перевели на российские рубли. В Большом Кремлевском дворце проходит заседание Высшего госсовета Союзного государства, передает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Александровском зале Кремля. Президенты тепло поприветствовали друг друга, пожали руки, сфотографировались и успели немного поговорить.

Затем уже вместе главы государств начали заседание Высшего госсовета. Владимир Путин заявил: у него есть уверенность, что на Высшем госсовете России и Беларуси удастся договориться по всем вопросам. Сейчас их обсуждают с членами правительств и парламентов двух стран.

«Правительства и парламенты активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить», – заявил Владимир Путин.

Российский лидер передал слово своему белорусскому коллеге и председателю Высшего госсовета Александру Лукашенко. Президент Беларуси рассказал, что накануне провел с российским коллегой фундаментальные переговоры, а сегодня они обсудят и традиционные, и новые вопросы. Говорили, конечно, и о товарообороте между странами.

«Своего рода маркером успешности нашего экономического сотрудничества является количество торговых операций. За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. Ключевое направление двусторонних отношений – производственная кооперация. Сегодня это более восьми тысяч предприятий белорусских и российских и сотни тысяч рабочих мест», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также заявил, что Союзное государство находится в лидерах среди других интеграционных объединений, а правительства двух стран последний год работают в режиме антикризисных штабов. Затем слово передали вице-премьерам.



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В Большом Кремлевском дворце состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства.
 
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