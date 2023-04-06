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Лукашенко назвал производственную кооперацию ключевым направлением отношений России и Беларуси
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму более чем в 1,5 млрд рублей, а расчеты стратегическими товарами перевели на российские рубли. В Большом Кремлевском дворце проходит заседание
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Александровском зале Кремля. Президенты тепло поприветствовали друг друга, пожали руки, сфотографировались и успели немного поговорить.
Российский лидер передал слово своему белорусскому коллеге и председателю Высшего госсовета Александру Лукашенко. Президент Беларуси рассказал, что накануне провел с российским коллегой фундаментальные переговоры, а сегодня они обсудят и традиционные, и новые вопросы. Говорили, конечно, и о товарообороте между странами.
Президент Беларуси также заявил, что Союзное государство находится в лидерах среди других интеграционных объединений, а правительства двух стран последний год работают в режиме антикризисных штабов. Затем слово передали вице-премьерам.
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В Большом Кремлевском дворце состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства.
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