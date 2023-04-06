Инвестиции и 28 интеграционных программ: Путин и Лукашенко заявили в Кремле об успехах Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму более 1,5 млрд рублей, а расчеты за стратегические товары переводят на российские рубли. В Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщает политический обозреватель «МИР 24» Анна Бажайкина.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Александровском зале Кремля. Президенты тепло поприветствовали друг друга, пожали руки, сфотографировались и успели немного поговорить. Затем президенты России и Беларуси вместе начали заседание. Владимир Путин заявил: у него есть уверенность, что на Высшем госсовете двум странам удастся договориться по всем вопросам.

«Правительства и парламенты активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить», – сказал Владимир Путин.

Главное – обсудить и подвести итоги по 28 союзным программам. Их утвердили два года назад, на прошлом заседании Высшего госсовета Союзного Государства. Они направлены на «сближение» и касаются макроэкономики, налогового законодательства и создания единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Часть уже реализована.

«Своего рода маркером успешности нашего экономического сотрудничества является количество торговых операций. За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. Ключевое направление двусторонних отношений – производственная кооперация. Сегодня это более восьми тысяч предприятий белорусских и российских и сотни тысяч рабочих мест», – отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал, что накануне провел с Владимиром Путиным фундаментальные переговоры. Говорили в Кремле. Общение получилось весьма продолжительным. Затянулось далеко за полночь. Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене. Отдельно сказал про товарооборот, который вырос, несмотря на санкции.

«Конечно, особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. По нашей статистике, объем товарооборота у нас за год увеличился до $45 млрд, по вашей – почти $50 млрд», – уточнил Путин.

Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары, такие как нефть и продукты перегонки, а также металлы: медь, алюминий и черные. Россия в свою очередь покупает у Беларуси продовольственные товары: мясо, рыбу, молочную продукцию, а также наземный транспорт, мебель, одежду, древесину и изделия из нее.

Как заявил сегодня Владимир Путин, промышленные предприятия России и Беларуси начнут переводить на общие стандарты для работы в кооперации. То есть формирование единой промышленной политики идет полным ходом.