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Инвестиции и 28 интеграционных программ: Путин и Лукашенко заявили в Кремле об успехах Союзного государства
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму более 1,5 млрд рублей, а расчеты за стратегические товары переводят на российские рубли. В Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщает политический обозреватель «МИР 24» Анна Бажайкина.
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Александровском зале Кремля. Президенты тепло поприветствовали друг друга, пожали руки, сфотографировались и успели немного поговорить. Затем президенты России и Беларуси вместе начали заседание. Владимир Путин заявил: у него есть уверенность, что на Высшем госсовете двум странам удастся договориться по всем вопросам.
Главное – обсудить и подвести итоги по 28 союзным программам. Их утвердили два года назад, на прошлом заседании Высшего госсовета Союзного Государства. Они направлены на «сближение» и касаются макроэкономики, налогового законодательства и создания единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Часть уже реализована.
Президент Беларуси рассказал, что накануне провел с Владимиром Путиным фундаментальные переговоры. Говорили в Кремле. Общение получилось весьма продолжительным. Затянулось далеко за полночь. Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене. Отдельно сказал про товарооборот, который вырос, несмотря на санкции.
Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары, такие как нефть и продукты перегонки, а также металлы: медь, алюминий и черные. Россия в свою очередь покупает у Беларуси продовольственные товары: мясо, рыбу, молочную продукцию, а также наземный транспорт, мебель, одежду, древесину и изделия из нее.
Как заявил сегодня Владимир Путин, промышленные предприятия России и Беларуси начнут переводить на общие стандарты для работы в кооперации. То есть формирование единой промышленной политики идет полным ходом.
«Наверное, самая ожидаемая новинка этого года в сегменте 220 тонн – карьерный самосвал с двигателем российского производства», – отметил заместитель генерального директора
В декабре 2021 года, когда в России и Беларуси отмечали День энергетика, атомщики двух стран начали загрузку топлива во второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной «Росатомом». Сейчас реактор готовят к выходу на полную мощность. Белорусская атомная станция будет работать не только на нужды республики. Москва и Минск к 2027 году планируют создать общий рынок электроэнергии, то есть продавать излишки друг другу и соседям.
Работа по укреплению Союзного государства России и Беларуси будет продолжаться, за минувший год были достигнуты великолепные результаты, заявил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Инвестиции и 28 интеграционных программ: Путин и Лукашенко заявили в Кремле об успехах Союзного государства
Все проекты направлены на сближение и касаются макроэкономики, налогового законодательства и создания единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Часть уже...
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