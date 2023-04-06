Лукашенко: Беларусь и Россия реализуют инвестпроекты на сумму свыше 1,5 млрд рублей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму в более чем 1,5 миллиарда рублей, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. В четверг он выступил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.