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Лукашенко: Беларусь и Россия реализуют инвестпроекты на сумму свыше 1,5 млрд рублей
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия реализуют инвестиционные проекты на сумму в более чем 1,5 миллиарда рублей, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. В четверг он выступил на заседании
«Благодаря сотрудничеству перевели расчеты стратегическими товарами на российские рубли с привлечением кредитных ресурсов. Реализуем ряд крупных инвестиционных проектов более чем на 1,5 миллиарда, которые нам очень нужны», –цитирует президента агентство
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В четверг белорусский выступил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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