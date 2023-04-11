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О чем пишут мировые СМИ: забастовка медиков в Британии и виртуальная ведущая в Кувейте

11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Великобритании пройдет четырехдневная забастовка десятков тысяч врачей. Последствия, по словам чиновников из сферы здравоохранения, могут стать «катастрофическими», сообщает ABC News. Забастовка начнется во вторник, 11 апреля. Ожидается, что из-за нее придется отложить около 350 тысяч медицинских назначений. Британская медицинская ассоциация потребовала повышения зарплаты на 35%. Это позволит компенсировать инфляцию выше 10% и резко возросшие расходы на питание и отопление.

В Кувейте появилась первая виртуальная ведущая новостей, созданная на основе искусственного интеллекта. Ее планируют использовать для чтения онлайн-бюллетеней, сообщает The Guardian. Ведущей дали имя Федха, что в переводе с местного языка означает «серебро». Ее можно увидеть на сайте Kuwait Times – первой ежедневной англоязычной газеты в Персидском заливе, основанной в 1961 году. Первое 13-секундное видео Федхи вызвало массу откликов в социальных сетях.

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио (UTSA) прибыли в Туркменистан. Цель их миссии – сохранение мавзолея Худайназар-овлия XII, расположенного у города Байрамали, сообщает Turkmenportal. Эксперты пришли к выводу, что возможно провести полную консервацию мавзолея и восстановить его главный фасад. В будущем отреставрированный объект войдет в туристические маршруты.

В Туркестанской области Казахстана открылась первая многопрофильная IT-школа. В ней организованы курсы, охватывающие около двух десятков направлений, сообщает «Казахстанская правда». Прием в школу проводится с 10 лет. Учащиеся работают с программами С++ и Python, могут пройти курсы робототехники и 3D-моделирования Blender. Также в школе оборудованы помещения для лабораторных и практических занятий. В будущем инвесторы планируют открыть еще два подобных заведения.

В Беларуси проведут всеобщий субботник. Он состоится 22 апреля, сообщает БелТА. В пресс-службе правительства рассказали, куда планируют направить заработанные в этот день средства. Половину перечислят Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти. Еще 50% направят Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи.



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Десятки тысяч медработников в Великобритании проведут четырехдневную забастовку. В Кувейте представили первую ведущую новостей, созданную на основе...
 
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