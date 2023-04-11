|
О чем пишут мировые СМИ: забастовка медиков в Британии и виртуальная ведущая в Кувейте
11.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Великобритании пройдет четырехдневная забастовка десятков тысяч врачей. Последствия, по словам чиновников из сферы здравоохранения, могут стать «катастрофическими», сообщает
В Кувейте появилась первая виртуальная ведущая новостей, созданная на основе искусственного интеллекта. Ее планируют использовать для чтения онлайн-бюллетеней, сообщает
Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио (UTSA) прибыли в Туркменистан. Цель их миссии – сохранение мавзолея Худайназар-овлия XII, расположенного у города Байрамали, сообщает
В Туркестанской области Казахстана открылась первая многопрофильная IT-школа. В ней организованы курсы, охватывающие около двух десятков направлений, сообщает
В Беларуси проведут всеобщий субботник. Он состоится 22 апреля, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки тысяч медработников в Великобритании проведут четырехдневную забастовку. В Кувейте представили первую ведущую новостей, созданную на основе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)